自從歐盟成立之後，來回歐洲各個地區就更方便了。家在紐約，前往的路途並不遙遠，於是先生與我每年都會走訪歐洲兩次，而且總是只選定停留同一國家，在近乎三個星期的時間裡，過著和當地人無甚大異的日子。

德國 是我們未隔幾年就想著回去的地方，而萊茵河畔盛產白葡萄酒的美因茲（Mainz），也始終是我們執意重返並落腳的古城。我們住的地方隱身在巷弄裡一個毫不顯眼的角落，未留意的人還真不易覺察在這曲折的住宅區內，竟有如此與民房畫面協調的旅館 。我總是迫不及待推開窗戶，尋找立在那不遠處教堂頂上的鐘樓，和對面街頭那濃蔭底下的啤酒屋，看到了身旁仍然熟悉的景象，我忍不住深深吸了口氣，感覺滿足。

清晨市集留下了太多我們的腳步，每當行經那些盈實脆嫩的蔬果攤前，人們似乎也沾了一身的翠綠與清香，徘徊在四周盛開的盆栽和花叢邊，每個人的衣袖彷彿也增添了不少色彩；先生與我都不善飲，但我們卻總想靠近酒攤前的小木桌，看著許多人以葡萄酒就硬麵包當早餐，吃完後才又行色匆匆趕赴工作，大有一副酒是英雄膽的意味在，有趣之外也見證了德國人嗜飲的天性。

火車一向是我們在德國的代步工具，無論是環山蜿蜒，或是臨河而行，每一段的車程都令人賞心悅目。我們也常即興跳上正巧駛過的電車，任它把我們帶向不知名的小村莊；村莊裡總是青草處處，草地上的牛羊成群，遠近都開滿了野生的小花，我們每每只顧聞著泥土的芳香，卻當見到炊煙四起的時候，才恍然記起是不是該回去了。

蘇黎世有著瑞士最大的老街，細心的先生總安排住在面向街頭的房間，每當我們從旅館倚窗望下時，盡收眼底的不僅有過往的紅麈男女，老街上建築的厚重與質樸，青石板路的古老與堅韌，連同露天座上傳來的歡聲笑語，也在每個不經意中，再次深深的烙進了我們心底。

阿爾卑斯山綿延千萬里，縱橫好幾個國家，唯有瑞士能把山和積雪的美，展現地那麼淋漓盡致；山下不歇的流水潺潺，滙注成大小不一的湖泊，渡輪往來行駛在湖面上，交織出美麗動人的畫面。晨曦裡，夕陽下，山頭上的古堡總是遠近在望，每當太陽灑下金光的瞬間，堡頂上也輝映出耀眼的光芒，絢爛的同時也溫暖了大地。在人間樂土的瑞士，我不禁默禱上蒼，願世上不再有戰爭，災難能早日消弭於無形。

如果米蘭是義大利 的時尚之都，那麼波隆那一定就是義大利的飲食之都了。先生和我特別偏愛義大利的飲食文化，公園裡的長凳、水池邊的石階，兩條腿一盤，坐下就是進食的地方。只是吃披薩最好也用刀叉，點菜時肉丸和麵不能混為一盤，中午十二時以後不宜再喝卡布奇諾，大冷天裡也少不了Gelato（冰淇淋），這本都是外國人一直想不通的習慣，但我們多年來入境隨俗，已經是見怪不怪了。

絕大多數的義大利人都樂觀知足，有熱情友善的天性，我們常能在餐館裡遇見親切開朗的侍者，也曾與許多不相識者同桌共飲，或許以後我們將不會再有相見的機會，但是天涯若比鄰，雪泥鴻爪也能留在心中的角落，就如同現在我的感受，借問遠方那些不知去向的朋友，你們是否都已收到了我的心語問候？