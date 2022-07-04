媽媽今年已經七十二歲了，依舊喜愛閱讀並勤做筆記，閒時更會拿著自己的筆記本背誦詩詞或喜愛的文章。

打電話給媽媽時，她得意地和我分享她筆記摘錄的詩詞佳句，並告訴我：「我背誦這些詩詞文章可是有兩大好處的，第一是把背東西當作鍛鍊，可以活化頭腦、預防失智 症；第二呢，則是把喜歡的東西記到腦子裡，防患未然。」

老人家背背書、鍛鍊記性，是經科學證明了，的確有好處，至於那個防患未然，我就不懂了。我好奇地問：「妳要防患什麼？」媽媽說：「萬一有一天我老得連書也翻不動、字也看不見了，那時候我也不需要麻煩別人念書給我聽。即使身體不能動，我還能夠自己動腦，翻翻我腦中的書啊！」

有道理，這真是所謂的有備無患。透過電話，我們母女倆一起笑起來。

笑著笑著，我卻突然感到一陣心酸。我很想告訴媽媽，不必擔心，有我呢；我想跟媽媽說，小時候她念書給我聽，以後輪到我念書給她聽；我還想跟媽媽說，想聽什麼書，任君選擇……，但那許多許多的話，我卻怎麼也說不出口，因為我人在遙遠的美國，不在媽媽身邊。

沉默一會兒，卻又聽見媽媽說：「哎呀，妳不用擔心我，妳在美國好好過妳的生活，那就是對我好了。我在台灣，每天日子可是過得好好的，我們有空就像這樣打電話，聊聊天，讓我知道妳在美國很好，那就足夠了。」

我心雖猶放不下，但聽媽媽言談如此樂觀豁達，又讓我覺得輕鬆不少，我心裡也忍不住地感動。

媽媽謝謝妳，希望妳能一直保持如此樂觀健康，也期待我們母女能早日相聚。