在這新冠疫情期間，每個人出門時都會戴上口罩 保護自己，對我而言，出門戴口罩更是重要，因為在這惱人的花粉熱的季節裡，戴上口罩能幫助我避免吸入產生過敏 的花粉。

話說，當我們來美國第三年、住在紐約長島 的時候，我就開始有了花粉熱，只是當時我還以為是得了感冒，流流鼻水，打打噴嚏，吃吃感冒藥就好了；後來我覺得好奇怪，為什麼每年的春天一到，我就會感冒，而且還那麼準。有一年春天，住在紐約時感冒又來了，這次來勢洶洶，除了沒有發燒渾身疼痛以外，所有感冒症狀都有，更惱人的是，這次還多了一個：眼睛出奇地癢，癢到我恨不得把兩隻眼睛都挖出來。

到了這種地步，我才想到，該不會我身上有什麼毛病吧？和同事提起此事，同事笑著對我說，「妳先別緊張」。她說，「春天一到，有很多人都會跟妳ㄧ樣，對不同的花粉過敏。妳還算幸運的，只發生在春天，有的人春秋兩季都有，更有的人是一年到頭都過敏。」

後來搬到波士頓，在查理士河畔、麻省理工學院做事時，學校醫務室的醫生，建議我做個過敏原的測試，就是把一些讓人最容易產生過敏的東西，用針扎到我的後背皮膚下，就像種稻子一樣，一排一排的。隔了一段時間後，醫生看那個過敏原處的地方是否腫起來、腫的程度如何。我現在只記得，我是對橡樹很過敏，正確的說，我是對春天橡樹的花粉過敏。

如果你沒見過橡樹花粉的話，可以在春天注意一下在橡樹附近的地上，可以看到成堆褐色的、既像一條條瘦瘦的毛毛蟲，又像長了細鬚的毛線一樣，滿地都是，當它漫天飛舞飄下來的時候，還可以看到它發散出來那黃黃綠綠的粉末，這粉末就是我最害怕、也是唯恐避之不及的橡樹花粉。

我們現在住在馬州，住家環境很好，但人算不如天算，我們家前面小馬路兩旁的行道樹，竟然有八成以上的樹都是橡樹，最絕的是，我們左鄰的後院裡竟然有一棵高約百呎的橡樹，一到春天，當我每天仰望它時，我真想對它說，都是你惹的禍，讓我有這麼惱人的花粉熱！

今年的花粉熱，我前前後後折騰了一個多月，勤打噴嚏、流眼淚是家常便飯；多年服用的抗過敏藥，好像已沒那麼有效，現在我改用抗過敏的鼻噴劑。這惱人的花粉熱已如影隨形陪伴了我將近半個世紀，想一想，既然我無法避開它，那我就只好想辦法和它和平共處吧！