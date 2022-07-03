小時候在閩南長大，穿什麼鞋子幾乎都沒有印象了，更不用說鞋墊。18歲那年去閩西南土樓山區上山下鄉，到田裡勞動都是赤腳，上山砍柴才要穿鞋，那時每五天有一個墟日，赴墟走路來回四公里，最常穿的是解放牌球鞋，如果鞋子穿起來太鬆才用鞋墊。

我的鞋墊都是用舊汽車 輪胎做的，剝開輪胎其中的一層橡膠化合物，就可以剪裁做鞋墊。只要有鞋墊，腳底就不會那樣硬繃繃的，走路就舒服一點，但是從來沒有想到鞋墊還要更加講究。

在中國對鞋墊不講究的原因還是因為很少跑步，八○年代回城之後，業餘時間就打打桌球，平時除了感冒和老毛病胃痛，都沒有吃過藥，感覺身體無大礙，所以我很少跑步和做其他運動。

那時企業上班吃大鍋飯，工作很輕鬆，但業餘時間都消耗在人情世事中，我有一個小筆記本，裡面記著每天要找的人和要辦的事，幾乎天天要找要辦，家裡沒有電話，天天都有不請自來的客人，一坐下去就要泡茶、喝酒、閒聊神侃，莫名其妙地浪費了大好時光，卻從來沒有想到要有一雙好的鞋子來跑步鍛鍊，更不用說鞋墊了。有一次參加市區的桌球比賽，我甚至赤腳上場，就是明證。

閩南天氣溫和，夏天穿涼鞋，秋冬才穿鞋子，一雙鞋子可以穿好幾年，它對我來講就是冬天腳保暖，鞋子都可穿可不穿，更不用說鞋墊了。

到美國之後一直住在西雅圖，我們的街區是一個原始松木林子，那種田園山林景觀讓人心曠神怡，美國到處都是這種景色美、人口密度低的居民區，街道上一天到晚看不到幾輛汽車開過去，要出門找朋友打球的話，開車都要大半個小時，到健身 房來回開車也很費時，所以最好的健身辦法就是在我們家門口的街區跑步。在跑步中也很少遇到行人，沒有朋友，沒有人氣，跑步也很隨意，穿著橡膠球鞋，鞋墊就是原配的幾毫米厚的硬膠托。

我一雙球鞋跑了好幾年，有的鞋墊有些磨損，但是沒有感覺到什麼不適之感，就是覺得跑步越來越費力了，有一次我在球館打球，看到有位朋友說起鞋墊，是根據自己的腳特製的，穿起來非常舒服，於是我對鞋墊有了興趣。

原來在美國也有專門特製鞋墊的醫療診所，主要是針對糖尿病 人服務的，但只要是老年人，不管你是否有糖尿病，有一對特製的鞋墊的話，不管是走路或者跑步，一定舒服多了，我的家庭醫生根據我的身體狀況，認為不必找專科醫生配備鞋墊，但是一定要選擇質量好的鞋墊。

於是我跑了幾家日用品商場選擇鞋墊，後來選擇了每雙40幾美元的鞋墊，這種鞋墊的鞋跟採用密封氣室，前掌採用聚合物凝膠，可最大程度地吸收衝擊力，結合足弓和足跟的加固穩定板，增強了運動控制和支撐。

同樣一雙鞋子，用原來的老鞋墊硬膠托，跑起來腳底像踩著一個硬碟，髖骨和膝蓋很容易被震動，所以很累；現在用上這種新鞋墊，彈性非常好，跑步輕鬆多了。

我以前為什麼沒有早一點想到鞋墊是這麼好用啊！正是活到老學到老，我準備去特製自己的鞋墊，據說一雙特製的鞋墊要幾百美元。好的鞋墊能保護自己的骨骼系統，對身體健康非常有益，再貴也值得。