疫情 爆發之前，應友人之邀我們一行五人到七十哩外的薰衣草農場一日遊。當我們到達了目的地，呈現在眼前的是鋪天蓋地的薰衣草及大理花田，芬芳悅目、美不勝收。

農場主人是一對五十來歲的夫妻，數年前買下原先的農場，將它拓展成小型的旅遊景點。他們種植了大片的薰衣草及各色的大理花，並擴建原來的居處，也增加了禮品店、餐廳及招待所。夫妻胼手胝足地經營著以薰衣草為主的花田，在一切上軌道後，便想邀請遠住外州的父親來分享他們的成就，父親欣然應邀前來。

他們從機場 接了父親回家，行車駛入農場的車道之際，突聞初來甫到的父親極其興奮地說：「簡直太難以置信了，年輕時我就是住在這農場的。」雖然經過了改建，父親猶記得四十多年前他從越戰退役回國後，曾經在此農場工作，那時他的居處是這排建築中的一間屋子；父親話剛說完，他們六目相對無言，如此奇異 的巧合令他們三人嘖嘖稱奇。

從此，這對夫婦面對前來參觀的遊客，總會津津樂道地述說他們與父親的過去，竟有這麼一段溫馨的淵源，他們相信當初決心經營花田，似乎是天意促成。

今年初我另有所聞一件匪夷所思的真實故事。如今已六十歲的費唐，多年來一直念念難忘她年輕時愛好的輪滑旱冰運動（Roller Skate）；有一次她見到一位八十歲的長者，仍然身手矯健地參加老人組的輪滑旱冰，令她信心大增，躍躍欲試，決定重拾四十年前她熱愛的運動。

於是她選購了一雙新的輪滑鞋，穿上它練習了一星期，但她覺得這雙輪滑鞋就是不如她年輕時擁有的那雙來得合腳舒適，她上網搜尋她當年輪滑鞋的廠牌，卻早已絕跡了。但她仍然懷著一絲希望，遂改為搜尋同一廠牌的二手貨，出乎她意料之外的是，居然很快的讓她找到了一雙正是她的尺寸、標價四十元的輪滑鞋，看來頗似她當年穿的那雙，只是陳舊許多了，但是她並不在意，決定買下。

她不假思索地與賣主聯絡上，並約定隔日前往郊區的賣主家試穿。當她把輪鞋套上腳後，竟完全吻合，彷彿是為她訂作的。就在她繫鞋帶時順手翻開鞋舌，內面赫然顯現當年她親手寫下的自己的全名，她不覺驚叫：「太奇妙了！這不就是我的那一雙鞋！」只見她撫摸著鞋舌內字跡幾近模糊的名字，淚眼盈眶，賣主見狀愣在那裡不知所措，之後才了解原來她是喜極而泣。

費唐道出，四十年前她還在念大三時，因一時缺錢用，只好賣掉了她心愛的輪滑旱冰鞋，萬萬沒料到，他們雙雙漂泊四十年後，它又默默回到主人的懷抱。賣主覺得這是件頗不可思議的巧合，費唐感性地對她說：「謝謝妳幫我保存了這麼多年，我見到它有如灰姑娘找回失去的玻璃鞋般的欣喜。」