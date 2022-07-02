尼加拉大瀑布的美值得一生去慢慢品閱，它的熱烈浪漫和夢幻，都令人眷念，迄今回想起那場酣暢淋漓的體驗，仍然讓我心潮起伏，意猶未盡。

不得不說，那次出遊因每個環節銜接得好，可以說是在對的時間遇到對的人，合上對的出行方式，一趟愉快圓滿的旅行就水到渠成。在一個舒爽的秋日，我和家人乘上紐約的觀光 火車，到名聞遐邇的尼加拉瀑布打卡。

坐上寬敞而輕快的火車，望著窗外飛馳的美景，人徹底放空。晚間，我們抵達美加交界的水牛城，提前約好的導遊麗莎，已恭候多時。

次日一早，麗莎開車來酒店接我們去景區。麗莎是生活在當地的華人 ，對這裡的情況瞭如指掌，她的談吐文雅，做事張弛有度，相處起來舒服踏實。每天她帶著我們遊玩，去吃美味的中餐，並推薦了當地出名的水牛城雞翅，讓人回味無窮，既滿足我們的中國胃，又享受西餐帶來的驚喜。

只是在我們就餐時，她不肯同桌吃，因行業自律，她自備了麵包和水，我們再三邀請，她只是淺嘗輒止。敬業的麗莎就這樣溫柔地敲開我的心扉，時常會想起她。

當麗莎的車平穩地到達景區後，我們便投進鐘靈毓秀的土地，山水含笑，鳥啼蟬鳴，連風都透著醉意。隱約之中，從地底傳來轟隆隆之聲，低沉有力，像是傳說中的水雷聲，隨著地皮的微微顫動，瀑布的非凡氣勢已初露端倪。

循著水雷聲往裡走，視野大開，一條波瀾壯闊的河流映入眼簾，汩汩的清泉流淌，碧波蕩漾，一眼就愛上它的清澈和澄淨，不由自主被它俘虜我們的心。

徜徉在明媚的風光裡，我們來到河谷。水雷聲轟鳴，山谷之巔，一幕飛瀑奔流直下，濤疊浪湧，宛若遊龍，超乎想像的震撼，目不轉睛的我們跟著它的脈動熱血澎湃，隨後各自擺拍，把自己鑲入渾然天成的美景中，刻成經久的回憶。

懷揣更大的期待，我們又與兩大瀑布相遇。白煙繚繞的婚紗瀑布，讓人遐想聯翩；氣壯山河的馬蹄瀑布，過目難忘，不由讓人驚嘆大自然的鬼斧神工，也慶幸這趟來得超值。不過，好戲在後頭，我們要去瀑布下面衝浪，一探究竟它的底氣和真性情。

拿到尋幽探勝的船票，我們與其他遊客一同下到河谷，登上遊船，穿起藍色雨衣向瀑布出發。隨著波濤洶湧，水雷聲貫耳，我們越來越靠近瀑布，遊船跌宕起伏。抱著獵奇心態的人們緊緊握住扶手，雙眼放光，生怕錯漏精彩的瞬間。

當沁涼的水珠侵襲全身，讓人打起激靈，落在眼前的瀑布猶如天河決堤，以雷霆萬鈞之勢呼嘯而下，地動山搖。一剎那間，時間彷彿停滯，人有些發懵。

滔滔不絕的瀑布猶如千軍萬馬奔騰，漫天的水霧衝擊著人的五體六感。迷霧裡的眾生，面對一個強悍又模糊的世界，有敬畏、有對抗，更有天性的迸發，大家以瀑布馬首是瞻，歡呼雀躍，手舞足蹈地迎擊天下最隆重的洗禮。

沸騰的遊輪上彷彿靈魂擺渡，每個人像一片小浪花，找到心中的熱愛，一起追逐，朝著幸福靠岸。當人融入大自然，做回自己的時候，最為自由。

衝過驚心動魄的一幕，我們又奔赴下一場驚濤駭浪，全身已濕透，仍如饑似渴的感受瀑布的神奇。

不知何時，風平浪靜，遊船已駛出，雲海之下的瀑布露出真容，壯麗、恢宏、美好而安詳，與之前的大風大浪截然相反。它本天驕，可以出神入化，也可以返璞歸真。

從船上落地，人好像踩在雲端 裡，一身空靈，邁著沒輕沒重的步子，迷糊而快樂的自己又捲土重來。不經意間，收穫了人生不可錯過的風景，笑意直達心底。遊山玩水，只有觸及靈魂的探索，才能真正與美景共赴精彩。這種暢遊，一生要有一次。