我成長的居住環境是屋前有水塘溝渠，屋後有丘陵樹林，這樣的居住環境帶給我太多的童年歡樂和享受，因此成年離家後，我 一直嚮往能住在一個依山傍水，或至少是臨水而居的地方。

定居美國後，三個孩子上學階段，我們選擇住在城市裡學區較佳的地方。孩子離家，我就開始尋求環湖或臨湖而建的房子，但記憶中在我尋找的那時段裡沒有這樣的房子出售，退而求其次，想著附近的湖公園和隨處的溪流湖泊可供娛樂遊賞，很快就放棄了這找房子的事。

幾年前，因工作關係搬到俄亥俄州 的哥倫布城市，當時我很忙，找公寓住所不能多挑剔，來到現在所租的公寓區，看到有湖景，申請手續簡便，就簽租了下來等著住進通知。沒幾日，我收到通知去看房，欣喜的是我租到的公寓在二樓緊臨湖景，回想以前尋覓臨水居的種種，不禁發出「眾裡尋他千百度 ，那人正在燈火闌珊處」的興嘆。

我的客廳和臥室的窗子都面向湖景，四時各有不同的流動窗景讓人賞心悅目。以前上班時，最期盼的就是周末或假日的來臨，早上可以懶起，而我最喜歡坐在床上欣賞窗外湖光景色，看水禽戲波，聽鳥鳴啁啾。有那麼一天近中午我仍不肯下床，看見許多野鴨在湖面上游蕩，就吟了這樣的詞句：湖上野鴨如我閒，日午猶蕩水中間。

公寓的規則是不能餵鵝，但沒說不能餵鳥，我就在客廳窗外的樹上掛了個餵鳥的食器，許多漂亮的各種鳥兒會飛來覓食，我常坐在沙發上欣賞，如此，一大塊時間就在觀賞鳥兒的休閒上過去了。孩子們問我有無打算將牠們入畫， 我說在計畫中，但我得先去買個望遠鏡可細看牠們的姿態，如今我的時程表還輪不到這個計畫。

舒閒的日子，早晨在鳥囀中醒來，心情特別愉悅。好天氣時，陽光透過窗子灑滿一室明亮，窗邊枝椏臨水迎風搖曳，享受如此情致，實在是一種幸福。 臨湖而居，我更愛雨天，在下雨天，有理由謝絕一切的忙碌，准奏自己聽雨喝茶，蕩漾在悠閒的自我陶醉世界裡；而最可貴的一次經驗是看到一隻美麗的白鷺鷥飛來佇立在雨中覓食，讓我驚喜萬分，原以為這種鳥只能在我台灣故鄉的水田才得看見，不想，在這裡能「故友」相逢，實是可貴。

我喜歡旅行，喜歡看山看水，然受新冠疫情 的影響，已有好久未能旅行，實在是想念走過的千山萬水。有個天氣微陰的早晨，我坐在床上欣賞湖景，湖邊遠處有高矮樹木成林，蓊鬱疊翠，連映著碧藍藍的湖水，那景致很是靈秀美麗，我就將其幻想成是三峽某處的江景而神遊良久，又得一個身心舒暢的早晨。

蘇東坡云：「不可居無竹，無竹令人俗」；我曰：「我雖居無竹，但有湖，有湖為鄰，當是不算俗」。