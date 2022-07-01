我居住的公寓，地下室設有洗衣房供住戶使用，裡面的洗衣機和烘乾機已用了二十多年，設備老化常故障，住戶們很不滿，於是管委會最近更換了所有設備，又把洗衣房裝飾一新，以為大家會高興，哪知道卻引發了新的意見。收費提高只是其一，主要的意見居然是：新機器使用太複雜，不如老機器用起來方便。

先說說給洗衣卡充值的機器。每戶都有一張洗衣卡，與銀行卡一般大小，以前只要把卡插進充值機，再插入紙幣，就完成給洗衣卡充值了；現在的新充值機增加了功能，不僅收紙幣，還可以用多種信用卡 充值，要是丟了洗衣卡，以前要到辦公室補領，如今在充值機上就能領新的了。

再說說洗衣機，老機器只有輕度洗滌與普通洗滌兩個選擇，新機器增添了加重洗滌與延時洗滌的選擇。烘乾機也同樣，老機器只有輕度烘乾與普通烘乾兩個選擇，新機器增添了重度烘乾和延時烘乾的選擇；新機器還設置了用手機 付費的功能，只要用手機獲得該公司的App，再掃一掃機器上的二維碼就行了，這樣即使忘帶洗衣卡，也可以洗衣服。

這些面面俱到的新功能，都是依據新科技設計的，按理說應該受到歡迎，對於從小玩電子遊戲的年輕一代，以及常用電腦的中年一代，洗衣機器的更新實屬平常，很快就適應了；然而很少接觸電腦的退休 老人、文化程度較低者、還有英文較差的新移民卻難以接受這些新功能；而經常使用洗衣房的，恰恰是這些人群。有些人面對充值機上新增加的幾個插口，不知道該把錢塞進哪個插口；有些人把錢塞了進去，發現不能充值，錢卻取不出來了；有些人對新機器上滿滿的文字說明，不知其所云；更有些人面對眾多按鈕，不知該按哪一個。於是乎新機器的推出沒討好，反而惹來許多埋怨之聲。

看來先進產品未必對所有人都適合，另一個典型例子是智能手機。一代又一代的手機不斷更新，新功能不斷增加，然而有報導說，絕大多數用戶只使用最基本的功能，百分之七十的功能都閒置不用，對於老年人更是如此。於是有的廠牌順勢推出安慰模式手機，具有較大屏幕，使用較大字體，且只保留最基本最重要的功能，簡便了操作，更適合老年人使用。

然而對於公用洗衣機這樣的設備，當然不能因為要照顧老年人，就拒絕更新汰換。如何才能兼顧二者？我想或許可以採取折中方案：假設要更換六台洗衣機，那麽可以把其中四台換成先進型號的，其餘兩台仍採用老型號的，這樣不同人群就可以各取所需、皆大歡喜了。