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疫情後的加拿大

羅吉原

今年的「美國陣亡將士紀念日」（Memorial Day），我們開車五百哩由新澤西州經紐約州的水牛城、尼加拉大瀑布到加拿大的多倫多。這條路我們走了四十多年，所有的捷徑都被我們試過，現在走的路線是最短的，我們這趟旅遊，可以說是駕輕就熟。

新冠疫情最近解封，入境加拿大只需要疫苗證明，到一個加拿大政府的網站填寫疫苗資料即可；回美國則除了護照，其他什麼都不要。

有一部二○一四年的美國愛情喜劇電影：「改寫」（The Rewrite），由英國名演員休‧格蘭特（Hugh Grant）主演，電影在紐約州立大學賓漢頓（Binghamton）分校實地拍攝，還拍到賓漢頓市外圍的一家速食店Spiedie & Rib Pit。我們以前是在一家中餐館吃自助餐時，無意中發現斜對面的這家電影中的速食店，此後我們就常常到這裡吃中飯。

其實看過這部「改寫」電影的人不多，這家速食店的店面不大，食客也不多，同一棟平房建築裡是一家汽車服務店，賣輪胎與汽車避震器，小店賣數款烤肉三明治，也算特色。

這次是我們疫情後第一次路過，店的大招牌依舊高懸，只是大門上有個箭頭指向別處。我們繞著屋子走到後面，仍不得其門而入；汽車店的工人說餐館在另一棟建築，原來這家店自己在停車場的邊緣蓋了新店，也有新招牌，顯然生意旺了；店家說兩年前就已開張，只是我們三年沒來，不知滄海變桑田。

到水牛城之前，我們走的是九十號州際公路，上公路之前有一個小收費站；到了水牛城有一個大收費站，出了收費站，要立刻靠右，才能上二九○公路。我們熟門熟路地在快車道上找收費站，沒等到收費站就突然看到二九○出口在最右線，離我而去，我們只好繞了一大圈才走回正道。

這條路我們走了太多次了，所有怪事都發生過。早年有一次我們在九十號公路的休息區加油，那天下雪，我們進九十號公路時拿了一張路條。沒想到的事情發生了，我加完油，開車門上車，突然吹來一陣怪風，把路條吹出車外，我眼睜睜地看著它在風雪中一下子就不見了。沒有路條，空口無憑，怎麼辦？幸好水牛城的收票員相信我們的話，否則若從公路起站算起，這筆路費就可觀了。

這次紐約州把九十號州際公路的收費站升級：都拆掉了，變成全自動。沒有收費站，我們才錯過二九○公路；不過也不會再有路條丟失的窘狀。把程序簡化不但便民，也能把可能發生的問題減少，唯一的壞處是收費站管理員的工作被取消。

三年沒去加拿大，路上的變化不少。

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