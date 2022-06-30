文章標題這句話翻譯來自英文為「Thanks God It's Friday」(TGIF) ，大凡勞工 階級及白領人員在上一周四天班後，好不容易星期五一過就到周末，可以休息兩天不必趕去打卡上工。

一九七八年秋天，芝加哥 一個手工具公司給我第一份工作，這百來人的老美小公司不見一個黃種人，除去廠房的操作工人有不少波蘭裔之外，全部員工皆為白人，我是唯一的外國人。當初面試看對眼的經理，是曾在越南作戰、到過台灣的退伍軍人，看了我手寫的簡單履歷表，沒多考慮就認定我就是他們要的機械工程師，算是我第一位大貴人。

剛開始上班時，那可真是天天緊張的汗流浹背，與同事溝通面對面還可以比手畫腳，夾雜著自己都不好意思的英語，當桌上電話鈴響起來，接通後聽不清楚對方說什麼事，那可真是會發抖；經過好幾個月的適應，漸漸才能夠與同事說笑聊天。

記得一個下大雪的周五上午走進辦公室，秘書小姐笑著對著我說，「Good Morning，TGIF。」我也響應她笑道說「Good Morning」，後面什麼TGIF不知道什麼，一邊脫厚夾克一邊面帶笑容的走到辦公桌，左思右想她說這個TGIF應該不是什麼惡意吧？可是她面帶笑容不知到底表示是什麼。

過了好幾周，秘書小姐見面又說出這四個字，我只好停下腳步說這到底是何意思？她很有耐心的解釋。原來如此，沒想到周五到還要謝謝上帝，也不知道這句話是從什麼時侯開始？是不是基督徒才可說？反正每個員工不論是否為教徒到周五都一定很高興，表示一個星期的辛苦工作終於過去了，薪水到手當然要感謝上帝。

此外，那個古早年代，公司發薪水支票 對於大多數勞工階級不方便，不但要等第二天去銀行存入帳戶，銀行還要再等幾天才能確認，能用到這筆錢時，已是一周後。記得那時候有種行業叫「Cash and Check」，簡單來說是派人來公司，馬上將你的支票換成現金給需要的員工，當然要收手續費囉！什麼時候發支票，那天下午就能看到一個人推小車，一個帶槍的私人警衛亦步亦趨跟在後頭走。這種行業也算是一種地上錢莊，給沒有銀行帳戶的勞工們方便，下班前口袋有現金總是快樂的，公司的主管多半睜一眼閉一眼讓他們進來給員工服務。

芝加哥是波蘭移民最多的美國都市，低階勞工多且工作可靠，年齡較大的勞工不太會說英文，是一般公司喜愛的一夥。等我漸漸對四周環境熟悉後，看到周五一些人向Cash and check小車換到現金，臉帶靦腆笑容用大拇指壓著食指彈向自己的臉蛋，對我作這個動作，這下子我又矇了，轉頭看到他的領班，我兩手一攤聳聳肩膀表示不知何意，領班笑道說對我說，這表示下班後喝兩杯的意思，有時是拇指壓著中指彈臉蛋，意思是一樣。北歐冬天太長，好友相邀去酒館喝伏特加是常事。又長了知識。

搬來洛杉磯已三十年，TGIF每周皆有，沒有在芝加哥的感受那麼深，退休也有二十年，目前固定周一到周五，我們老夫妻去健身房運動上班去賺健康錢，有一天正好是周五，在做完運動回家時，老妻向我說出這四個英文單字，兩人相視而笑，對極了！明天不來上班，休息兩天。