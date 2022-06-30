渡過漫長嚴冬，終於盼來春回大地，社區凱辛娜公園綠意盎然，生機勃勃，湖中的天鵝也帶來了喜訊。

一對疣鼻天鵝是公園湖中常客，牠有橘紅色的喙，烏黑的前額、喙緣、鼻孔、跗跖、腳及瓜，搭配著全身雪白的羽毛，形成紅、白、黑三色完美的結合。牠的前額有一黑色的疣突，故名疣鼻天鵝，因叫聲嘶啞又稱啞聲天鵝。希臘鳥譜書中描述，啞聲天鵝在臨終前會發出美麗的鳴叫，成為絕響，稱為天鵝絕唱Swan song ，西方文化中，將文人的臨終絕筆亦稱之為天鵝絕唱。而我更喜歡古人的典雅的稱呼 「丹鵠」。

古今中外都喜愛天鵝，通常天鵝為一夫一妻制，終生廝守，若一隻先亡，另一隻則不食不眠，一意殉情，成為忠貞不渝愛情的象徵。

牠潔白的羽毛，代表著高貴、聖潔、和平善良有美善天使 的美譽。

家喻戶曉的柴可夫斯基的芭蕾舞劇天鵝湖，王子遇到的疣鼻天鵝，其實是被惡魔施了魔法的美麗公主，王子愛上了公主，展開了對抗惡魔救公主的動人愛情故事，更是感人肺腑。

今年天鵝築巢於湖邊，近人行道旁樹叢中，公園管理處於四月圍起柵欄，貼上告示及照片：「七顆蛋，我們希望五月孵化」，引起社區人的關注，紛紛前來探望，有人送上鮮花，有人路過雙手合十祈禱。

通常疣鼻天鵝產下四到十顆蛋，約需三十六天孵化，但存活率不高，記得前兩年遭浣熊偷襲，蛋全軍覆沒，社區居民傷心了好一陣子。

探望天鵝媽媽成我到公園的首要任務，通常是天鵝媽媽孵卵，天鵝爸爸在周圍不遠處巡邏，找食物及保護家小。天鵝媽媽不分晝夜，不眠不休一直在巢上趴着孵卵及定時的翻蛋，保持蛋的溫度。上星期紐約狂風暴雨 ，接著又九十度酷熱，天鵝媽媽真是辛苦了，只見牠大都閉著雙眼，坐在巢上專心孵蛋，有時眼睛微張，露出疲憊的眼神，但時不時又挺高長頸，睜大雙眼，警戒的四處張望，觀察四周環境，保護身下未出生的寶寶們。

已近迎接小天鵝的日子，心中默禱七顆蛋能順利孵化，不久可見到可愛小天鵝，跟隨著爸媽加入我們社區，在湖中快樂生活。