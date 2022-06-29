教漢語拼音時，我總是不停地說Q是queen，但是家裡的王后是父親的妻子，所以唸成妻，我的學生記住了，坐在後面觀摩的家長們笑了，皆大歡喜。

我家的王后是我母親，在我們家有一個不成文的規定，只要是王后說的話，一定得遵守，至於王后說的對不對，那是另一回事。

這個是定理，因為在這種邏輯下，成語或諺語在我家是可以被修改的。譬如說，早起的鳥兒有蟲吃，如果那天，王后心情不佳，不想起早，那麼這句話就得變成「早起的蟲子被鳥吃」，王后永遠是對的。

諺言翻轉更是王后的專項，父親犯了腿疾，我家多出許多補品，偏偏他胃口不好，所有的豬腳、四神湯全補進我們肚子裡。王后說，豬不肥，都肥到蛇鼠上去了，原話是「豬不肥，都肥到狗」，但我屬蛇，弟弟屬鼠，也成了一句經典。我對這句話是有點意見的，特別是在用胖瘦來比喻成績，身為女孩的總被當成無心養肥的，父親卻堅持王后的話不會有錯，不必懷疑，在這種家規下，我家從來不鬧革命 。

王后持家有道，不論是哪一種屬性，在我家都能養得好，甚至非十二生肖的貓和鳥都能在我家綿延子嗣。她一雙手也沒閒過，織毛衣、編籃子，凡是能添點家用的活，王后都攬下了，她所有的空閒時光全投注在大大小小的事業中。當然，在那個年代，能用一袋微薄的公務員薪水養活三代也是一種奇蹟，創造奇蹟的正是我家王后，為國泰民安，沒人敢造反。

宿舍屋頂常漏水，東一窪、西一窪的水漬，給王后無限想像空間，她說晴天要集雨天糧，否則屋漏偏逢連夜雨就慘兮兮了。那一刻，我真是有點崇拜王后了，她竟然能把雨果的悲慘世界用如此白話的口吻作為家訓。從此，沒有人敢在餐桌上挑肥撿瘦，一切都得為最苦的歲月打算。

王后還有一項絕活，她可以代我作手工，巧妙地混過家事課，用一兩針不著痕跡的錯誤讓我的作品剛好過關。這可不是一般的手藝，比畫龍點睛更上一層樓。舊縫紉機退休 後，我家王后當機立斷報名參加縫紉課學習新法，她的心靈手巧更發揮在手工袋上 。從此，不同的花布製成不同功能的手工袋，小的從零錢袋，大到電腦背袋，每一種袋子都有特殊的用意，不僅設了暗袋，還有翻轉功能。

手工袋的布料必須紮實，她用盡所有不同的布，最後看上了牛仔布，把從舊褲子上取下的口袋改成大小不一的隨身包。

當我告訴她，買包是治療各種病症的良藥，「包治百病」，王后卻說，「百包治病」，精心製作的包是王后的專利，這個名詞也是。

從此以後，我的衣櫃中充斥著各種手工袋，不經意地打開拉鍊袋，一張張小紙條現身了，王后交代的事全在那幾筆簡短的文字中，它們沒有過濃的筆墨，卻是一筆一筆臍帶相繫，彷彿是在娘胎裡就已預製的錦囊，等著在天雲變色時發揮作用。

正要走出教室，一個學生跑上來說，「在我家，王后是奶奶」，我靈機一動，速速回答，「是耶！ 遊戲要升級，王后也是啊！ 」