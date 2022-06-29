今年五月參團去西班牙、葡萄牙遊覽，二十多個人乘一部有四十多個座的大旅遊巴士。從西班牙馬德里啟程，途經葡萄牙，再去西班牙的巴塞隆納終點站，一路上都由一位四十多歲的西班牙男士擔任司機。

歐洲的公路普遍都較窄，所以在兩車交會或兩車平行轉彎時，要小心行事，避免擦碰。我和太太的座位正好分配在司機的後面，看著迎面飛馳過的大卡車，瞬間從我們身邊擦身而過，驚得我有冒冷汗的感覺，這位司機真不簡單。

到住宿酒店時，他又一頭鑽進車肚裡把我們的行李一件件拖出來，精力充沛，行動敏捷。最後他拿出自己的行李，也與我們一同去Check In。他站在我旁邊，我上下打量他，整齊的分頭，紋絲不亂，非常合身的襯衫，褲管上兩條燙紋如船的船頭；深黃色的皮鞋鋥亮，一身打扮完全是寫字樓內的著裝要求，唷，他手上還提著兩件外面遮了透明塑罩、燙得筆挺的白襯衫。

至此，我很自然的反應是：肅然起敬。一個司機規範整齊的著裝，與我們全車旅遊人隨意的便裝相比，我感有點慚愧，我慚愧的不是著裝，而是從著裝上反映出他對顧客的尊重，對工作的負責。

後來導遊帶我們去了一次大排檔就餐，美其名曰沙丁魚行動。這真是一個大排檔，臨海邊上支起來的大草棚，比一個籃球場還大。沒有菜單，侍者不斷拿著三、四盤菜，邊吆喝邊遊走至我們桌邊，你喜歡就留一個下來，各種菜盆大小顏色不一樣，埋單時按盤計算，頗有中國廣東推車飲茶的調調。那裡的生蠔很好吃，新鮮又很嫩，我和太太吃了幾盤。而我發現司機沒有和我們坐在一起，他偏在一角就餐。

飯後司機開車帶我們回去，這時發現出事了，大排檔附近都是進出單行小車道，大巴士開到從小道轉彎至大馬路時，被卡住了。轉彎處右面有個停車場，最外側的那輛車停得不規矩，偏離線外兩尺左右，我們寬大的巴士無法轉彎。

怎麼辦，我們巴士後面也已尾隨三、四輛小轎車，窄小的路，大小車都無法就地調頭。我見司機來回奔跑，向後面車輛解釋。他又打電話，過一會兒，來了一個警察 ，警察指揮後面的小車一輛一輛後退，找另一個叉路走了，我們的司機也開始倒車後退。從我們的叉口到後面的叉口，距離有一百多米，而且是個彎道，我們全車的人都替他捏了一把汗。

要知道，這小車道比外面正規馬路還窄，而且左邊是矮冬青樹，右邊是人家院子的磚牆，大車就如躺在溝裡一樣，稍有差池馬上會碰擦受傷。全車人都提心吊膽地注視著路兩邊，生怕打擾司機。只見司機對兩邊的後視鏡左顧右盼，游刃有餘地退著，不急不徐，就這樣退，退，退。如有無人機航拍，則可見到一條大魚在泥溝裡擺動著尾巴，倒著游出。車子終於脫離險境，回到大路上，全車響起經久不息的掌聲，我們衷心佩服他的沉著勇敢，憑藉高超技巧，完成看似不能完成的任務，也表示我們全車人對他的感謝和尊敬。

我們這位司機的名字叫多明哥，西班牙文的意思是星期天，這位「星期天」把我們的每一天都變成快樂的星期天。謝謝你，我們永遠不會忘記你這個好朋友「星期天」。