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越簡單越好

廣平心

海浪拍打著沙灘，陽光明亮而溫暖，清風拂面，又是美好的一天。住在南加州很容易被寵壞，理所當然享受好天氣，忘了其他地方也許正在下雨或酷熱。

從住處到海邊開車不到十分鐘，我與外子走在水泥路面的自行車道上，人們正在跑步、騎自行車、滑直排輪或滑板、推嬰兒車、遛狗，形形色色，構成一幅生氣勃勃的畫面。

從起點走到終點，再返回原點，加起來大約五英里，以步數計算，大概一萬五千步，走完一身熱汗，暢快極了。

走路大概是全世界最簡單易行的運動，越簡單的事，越容易持久，不致半途而廢，只需一雙合腳的鞋、吸汗透氣的衣服便可出發。我們每周走兩次就算達標，在固定日子走，養成習慣就不會忘記，最好有個搭檔，老美稱之為「walking buddy」，互相監督，不好意思偷懶。

退休後失去動力，生活懶散，於是尋找能夠持之以恆的運動方式。研究之後發現，跳舞花樣繁多，趣味十足，家裡有足夠空間，網路有大量免費課程，於是開始自學排舞（line dancing）。當時學會很多支舞，舞步花巧，自得其樂。

達到某水準後，問題來了，我必須花許多時間尋喜歡且難度適中的舞，記舞步所花的時間往往超過實際運動的時間，到頭來，鍛鍊的是腦力，而非體力，本末倒置，事倍功半。我洩了氣，停了好一陣子才重新出發。這一次，鄭重考慮簡單易行，搭檔優勢等諸多因素。如今，我深深愛上走路。簡單的生活，才是最好的。

加州 退休 南加

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