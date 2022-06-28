ALOHA在夏威夷 是一詞多用的問候語，有歡迎、愛慕、再見、致意等意思，到過夏威夷的人都會說。二〇二〇年二月，女兒帶我和丈夫一起去夏威夷旅行，她預約住在大島的民宿 ，讓我們體驗夏威夷生活。

下了飛機，夜幕已降臨，我們租了車，按照地址，順著GPS開到一處草木茂盛的山道，天黑路窄，GPS指示抵達目的地，但看不到路標指示牌，我們很困惑，停下車，女兒打電話給民宿屋主。當時我很緊張，建議原路返回；這時不遠處有燈光，很快一輛車開過來，原來是民宿男主人來接我們。跟隨其後，車在山路小道顛簸，四周漆黑，不見燈火，我緊張得不得了，到了民宿，我一肚子火，心想明天我就換酒店。

第二天一早，民宿女主人叫我們去吃早餐，早餐在前陽台上。我被眼前的美景驚呆，紅日升起，海風溫和，半坡果樹，碧海連天。早餐相當美味，有香濃咖啡、水果拼盤、雞蛋三明治，女主人介紹說，餐桌上的食物大都是自家栽種。看到這一切，我昨夜的驚嚇都不見了，暗自慶幸來到了世外桃源。男主人是美國人，女主人是日本 人，我們閒聊起，我問他們為何住在依山傍水偏僻的海島之角？男主人說，他曾是飛行員，飛過夏威夷時就愛上這個島，後來就在此買一塊地，築起了家，現在經營民宿，種植咖啡和蔬果園，讓更多的人來欣賞天涯海角的美景，他給我們很多遊夏威夷島的建議。大家聊天，講日文、英文，交談很愉快。

第二天，我在民宿院落散步，看見一位日本老婆婆在摘菜，原來她是屋主太太的母親，每年都從日本來看女兒。因為我會說一點日文，她很高興，我丈夫和女兒也走過來，大家就用日語交流起來。當老婆婆知道我們曾在日本工作生活過，顯得更加親切，她說我丈夫的日語文學底蘊深厚，我女兒的日文地道、流利。她拉著我女兒的手，問長問短，她們一家還幫我們洗了衣服，疊整齊。

屋主有兩個女兒，大女兒在外島上大學，小女兒在當地上高中，她會跳當地原住民的舞蹈，在音樂聲中，她翩翩起舞，欣賞優美的舞姿，感覺到夏威夷海島的靜美與安然。

我們在民宿住三天，離開那日是早上的飛機，我們告訴主人一早就走，所以晚上就告別了，誰知第二天清晨，屋主太太還是準備好早餐，她大概半夜就起來，我們感謝她並請她替我們向她母親告別，她微笑著，拉開大門，她母親身著和服站在門口，等著為我們送行。穿和服，從頭到腳要花很長時間，可見這位老人就是為我們送行，一早起來準備盛裝，這讓我們感動，心裡暖暖的。她送給我一個手工織布小包和一雙日本木屐穿的襪子。我想說謝謝，一時不知是用中文、日文還是英文來表達，看著她們，我說出了：「ALOHA」。