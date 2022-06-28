幾年前的一個冬天，我來到小女兒家探親，見她住房大門外的屋簷下有一個燕子窩，裡面空空的。小女兒說：「燕子會在春天歸來，在牠築的巢裡生兒育女。一年一度，年年如此。」我知道燕子是益鳥，據說燕子是選擇環境好、心地善良的人家去築窩的，小女兒正是這樣的人啊！

那年的五月上旬，我果然看見有兩隻燕子飛來了，只見牠們銜泥御草忙碌著修繕牠們的「房子」。不久我看見一隻燕子日夜伏在窩裡、偶爾才飛出去覓食、很快又飛回來趴在窩裡，我們估計這是隻母燕子在孵蛋。有一天，趁牠外出時，我的女婿從梯子上去看了一眼，「喲！有五個燕子蛋呢！大家要注意不要驚動燕子。」有一天，我見天氣晴朗，想去馬路對面的小公園裡走走，我剛開大門走出去，那隻燕子媽媽突然從牠窩裡飛出來向我俯衝下來，把我嚇一跳，我趕快走到馬路對面去、遠離大門，這隻燕子才飛回牠的窩中趴下繼續孵蛋。這是我初次領教小燕子父母心。

大約三周後，我從窗內向燕子窩張望，看見有三張嫩黃的小嘴露在窩邊，過兩天又多兩張小黃嘴，至此，五隻小雛燕已經全部孵出來。要餵飽五個嗷嗷待哺的小傢伙著實不易。燕子爸媽整天飛來飛去找蟲子，忙得不得了。我看見，那三隻早兩天孵出來的小雛燕總是把頭抬得高高的，搶吃父母嘴裡的食物，那兩隻晚孵出來的小傢伙，被擠在角落，不易吃到食物。不過燕子爸媽倒很細心，常會照顧到牠們，還會把窩裡的糞便叼起來丟在窩外邊，看來燕子也懂得清潔。

有一天我一時大意，又開大門出去，其實當時只有雛燕在窩裡，我走出大門後，忽然有一隻鳥兒從空中向我直撲下來，又把我嚇一跳，定睛一看，原來是老燕子回來，牠一改往日呢喃細語的溫文模樣，大聲叫著、聲音裡透著焦躁，似在警告謾罵。只見牠撲動著翅膀、挺著剪刀式的尾巴，兇巴巴地在我頭頂上方來回盤旋，更使我吃驚的是，在很短時間內，竟有五、六隻大燕子不知從哪裡猛飛過來，牠們輪流在我頭上盤旋，有時還俯衝下來，貼著我的頭髪飛撲過去，恰似一架架小小的轟炸機！我趕快遠離家門、跑進馬路對面的公園裡去，遙望這群燕子漸漸散去。從此，我牢記著，為了小燕子，我再也不從大門進出。

到六月底，雛燕們羽毛漸豐，翅膀也硬朗，五隻小雛燕先後離窩飛來飛去，後來小雛燕的爸媽也不再露面，大概是帶著兒女們到大自然中去鍛鍊、學習獨立生存的本領。我看著空空的燕子窩，不免會掛念牠們今在何方？生活得怎麼樣？

經過觀察小燕子生兒育女的過程，使我想到，不論飛禽還是走獸，一旦成父母，就顯露出呵護子女的天性，「可憐天下父母心」這句話，對小燕子等同樣適用，牠們只為子女奉獻，而不求「養兒防老」的回報，這使我多了幾分對人生感悟，不求回報的愛，才是最深最真的愛。