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割草機的擇優錄用

張達聰

老聽說草坪是人家的綠，待自己也買房有了綠地，發現此話似乎不虛。若想草坪碧綠長青、賞心悅目，撇開施肥除雜，定期割草實為至關緊要。

上世紀九○年我們升成地主後購買一台割草機，是當時最普遍的燃油機，其後換用過手推機和電動割草機，我因而對不同機器有實踐經驗，了解到它們的性能和優劣，也對人類改進機械、征服自然的進取精神積累感性認識。

老式燃油機發動時，須以一手把馬達引繩往後拚命牽拉，有時甚至要用吃奶之力牽拉好幾下，才能讓馬達如願啟動，問題是燃油機難以伺候，一旦用久，其火花塞會撒嬌耍賴，常因接觸不良或兩片觸點距離不適而打不出火花，汽缸內成不了火候，任你死命牽拉引繩也無濟於事。我曾多方請教能人，還遵祕訣把火花塞先浸泡汽油中，結果卻依然故我，擺弄不了這惱人的燃油機。既然留著也是廢鐵一堆，我只好把它轉讓給會鼓搗機器的巧匠。

接下來的當務之急是挑選後起之秀，一度想要個電動的，只需插上電源就能轉動馬達，勇往直前地在草坪上馳騁，無須牽拉引繩，更無惱人的噪音。問題是電動機拖著長長的電線尾巴，很容易踩到，前後院跑動甚為不便，加上我學生時期曾利用課餘到一個美國老太家幫忙割草掙零錢，有一天犯了個致命錯誤，竟在未停機下伸手到被堵塞的出草口去掏草，右食指被仍在運轉的刀片頭打得鮮血直流，從此一朝被蛇咬，對電動割草機心有畏懼。

想到報紙電台不斷宣傳環保，我決定選購一台手推機，既省燃油，還能適當運動和鍛鍊身體，可謂一舉數得。手推機沒有底盤下的旋轉刀片，全靠一個腰鼓形的扭曲滾筒刀，連續轉動而切草，所以須保持一定速度才能切斷草絲。手推機最大優點是無噪音，只聽到草根與刀口的輕微撞擊聲，也沒有嗆人的汽油味。但其缺點當然是受累，尤其遇斜坡時往上推愈加費力，我的經驗是，切不可等草坪竄升太高才動手，因阻力會加大，而且細條草桿更易逃過刀口。每次見到鄰居同時出來以燃油機割草，我必會自豪地告訴他，「我的機器比你環保。」他會伸出拇指報以讚賞。

環保歸環保，但妻子體力較弱，用手推機力有不逮，於是妻子從廣告得知一個韓國人要回國，願把原價三百的電動割草機半價相讓，就上門把新式武器載運回家。這台電動機採用五安倍蓄電池，夜裡只需充電幾小時，次日即可上工，不存在電線絆腳不便，且安全裝置牢靠，開機時須把拉桿扣子扣上，保險桿按下才能運轉，絕無自傷手指之患。

如此，我家有了一家兩制的割草機體系，我一如既往使用手動機，自忖我的環保概念不可撼動。堅持兩年之後，我聽說電池如果久放不用也會損壞，更招架不住妻子的連番勸降，「你手動機割出來的草總像是癩痢頭似的高低不平，何況你這把年紀，難道不想保護好老骨頭？」

結果今春第一趟割草，我終於虛心納諫，拿起妻子專用的電動割草機操作，輕鬆省力自不待言，速度也提高，而且割好的草地的確舒展平坦，一如綠色地毯，何況，電動割草機其實十分環保，現時人們傾心駕駛電動汽車應同理。選用電動割草機讓我得享最新武器裝備的優越，也算是與時俱進了，至於那個手推機我並未遺棄，仍保存在小車庫中，以防不時之需。

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