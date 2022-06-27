女兒計畫暑假到哥斯大黎加當義工，她期待這趟旅行已久，雖然說這活動是今年三月才確定，但是她從前年起就憧憬到西語系國家看一看。她曾獲得獎學金到西班牙當交換學生，卻因為新冠病毒攪局，連著兩年都無法成行，好不容易今年的行程不受疫情 波及，即將出發，她相當興奮，我們也為她開心。

依目前國際旅行的要求，她在出發前一天去做新冠檢測 ，出來的結果竟然是陽性，這下子上不了飛機，聽到這消息她的心都碎了。

傷心歸傷心，還是要面對去不成的現實，首要之務是把握時間處理隔天的航班問題。兩家航空公司，一家願意退費，另一家不肯；另外，還有好幾千元的團費，也要爭取退款。

對方說，「是妳不來不是我們的問題，費用不能退」，女兒說，「不是我變卦不去，我非常想去，只是去不成，我也不樂見發生這情形。」女兒力爭，對方堅持不退費，我們還能怎麼辦？

雖然女兒沒有任何病徵，終究是新冠肺炎 確診者，我們慎重行事，立刻將她隔離，一家人分開進食，都戴上口罩，杜絕傳染源。

女兒很難接受自己感染新冠肺炎，當天及隔天陸續做快篩、PCR，甚至再來一次antigen，結果很讓我們傻眼，統統都是陰性。

女兒拿到PCR檢測報告，是原定出發日後的第二天，她趕緊和主辦方聯繫：「我現在是陰性，可以上飛機了，可以馬上出發去和眾人會合。」對方再次拒絕，叫她不要來。我推測團隊已抵達下一個目的地，對方不想支出額外的人力時間金錢，專程到機場接女兒。最後，女兒玩也沒玩到，錢也沒要回來，兩頭空。

我向朋友提起心疼女兒領最低時薪，好不容易才存足旅費，卻因為一個檢測烏龍，讓滿心期盼的旅程莫名其妙成一場空。朋友說，這可能是實驗室作業疏失造成的錯誤。是這樣嗎？我不知道，只覺得女兒受到這無妄之災，實在很冤，而且冤無處訴。