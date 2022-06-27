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警察出現在眼前

黃彥琳

對規矩過日子的華人來說，除非超速被開單，否則鮮少有機會接觸美國警察，但生活中偶爾會與警察發生意外的「交集」，卻是令人啼笑皆非。

大約二十年前，某天外子下班後帶著全家駕車北上，去新澤西州玩，因不想走一路繳費繳不停的州際高速公路，找到另一條不需繳費的，就歡喜上路了。

開著開著天黑了，外子突然內急， 但前不著村後不著店，哪裡找廁所？情急之下，外子只好下了高速公路，把車停在路邊，對著車後的草叢小解。才過幾秒鐘，車後突然射來一道強光，我從照後鏡看過去，赫然發現一輛車頂閃著紅藍光的警車，不知何時停到我們車後，正用強光照著外子。

這警察彷彿是憑空出現，著實嚇我們一大跳。當時我心裡暗叫不妙：「糟糕！隨地小便來開罰嗎？」警察很有耐性地等外子如廁完畢才走出警車，然後和外子有了以下對話：「警察先生晚安，很抱歉情況緊急，臨時找不到廁所，我只好在這裡……。」「噢，當然當然，我完全理解。」警察很有同理心地接腔：「尿意不能憋，那對身體不好。」還問外子：「你知道怎麼回去高速公路嗎？跟我來吧！」

我只能用「喜出望外」形容當時心情，也感受到警察有人情味的一面。在馬路上遇見警察還不奇怪，但若警察突然出現在家裡呢？

有個朋友在家裡安裝監視系統，某天和幾個家庭一起出城度假，兩天後，她的手機突然收到「有闖入者」的緊急通知，從監視器她果真看到一個人影在她家裡走來走去。一起度假的朋友在旁聽到她的驚呼，有人叫她快找住附近的朋友過去瞧瞧，也有人叫她趕快報警，後來她仔細一瞅，發現「闖入者」竟身著警察制服。

朋友立即打電話到家，在答錄機大聲留話：「警察先生，我在監視器看到您的身影，可否請回電給我？」果然，警察立即回話，那警察不是別人，正是她隔壁鄰居。對方說，她們出門遠遊後忘了關車庫門，有個鄰居遛狗經過，發現她們車庫兩天沒關，很不尋常，遂就近請警察鄰居過來檢查。朋友對警察鄰居的守望相助感激涕零，回去後馬上登門送禮道謝。

最有趣的是某太太告訴我的往事。大約三十幾年前她剛來美國，對新環境懵懂無知，有天晚上深夜回家，不知不覺開車超速，一輛警車閃著燈悄悄跟在她車後，她竟渾然不知，警察也沒有在深夜鳴笛，就這樣默默地一路跟著她回家。當她把車開到家門外的停車場，下車走出來時，遇到上前準備問話的警察。未待警察開口，她竟笑瞇瞇、天真開口問對方：「啊？您也住這裡嗎？」這回換警察啼笑皆非，叫她以後開車小心別超速，罰單？竟免了。

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