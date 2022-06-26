我家裝修地下室，到了安裝幹牆階段，負責的是一個叫約翰的白人，個子不到一米七，看起來三十出頭，身體很健康。有天中午我趕回來看進度，跟他聊一下，他滔滔不絕講述他的故事。

他來自臨近的伊利諾州，曾有兩段婚姻，都以破裂告終。他的第二任妻子說他是個大男孩，一天只顧跟孩子玩，忽略她的存在，所以才跟他離婚。他再三強調他喜歡孩子，不覺得陪孩子是累贅，反覺得是享受。他跟第一任妻子有三個孩子，老大二十九歲，老二也有二十二歲，也有孫子輩。

看他年輕的臉龐，我有點不相信，他說他的朋友們也不信，但他繼承父親的基因，看起來就是年輕。他父親到了八十多歲，還在健身 館裡做瑜伽等高難度動作。我對約翰說：「也許因為你總是跟孩子玩，所以有童心，容顏也才不老。」

跟第二任妻子結婚時，對方帶四個孩子過來，後來又陸續從中國收養兩個女孩，其中一個還是殘疾，一生下來大腿骨就缺損。這個殘疾女孩被生父母拋棄在加油站 ，後來送到福利院；再過幾年，夫妻倆又收養另外一個健康的中國孩子。

我聽到他和前妻收養中國孩子，頓時來了興趣，接著聽到兩個中國孩子中還有一個是殘疾，一下震驚起。無論誰家有殘疾孩子，於精力、財力都是不小的負擔。他們到遙遠的中國去收養一個殘疾女孩，除了崇高，還能用什麼字眼形容呢？我沒有問原因，其實就算不問，也明白他們是善良使然。在他們水晶般清澈的善良面前，拋棄那個殘疾女孩的父母，失去靈長類的起碼尊嚴。

遺憾的是，他的前妻沒有跟他一起把日子一起過下去。離婚的時候，幾個孩子都捨不得他，問：「我們能跟你住一起嗎？」他答道：「不行，法院判了，一個星期你們跟我三天，跟你們的媽媽四天。不過你們來，隨時都歡迎。你們肯定跟我的時間會多一點。」後來的確如此，前妻有了新任男友，老是要約翰多帶孩子，而約翰一點不推諉，有求必應。

最近這段時間，約翰為殘疾女兒的治療奔忙，把她送到理療中心接受治療。殘疾女兒接受好多次手術 ，可是還是按老習慣走路，把腿直直地伸出去，而不是把小腿彎曲邁出。今天下班，他還得趕緊帶她去理療中心做康復訓練，學邁步呢！

約翰愛孩子，但他畢竟不是好萊塢明星有萬貫家財，可僱傭好幾個保母來照顧孩子，約翰就是個工程師傅，一年能賺多少錢？如何支持孩子眾多的家庭？美國人一般不會說自己的收入，然而約翰卻說他去年在一家公司做合同工，賺了五萬五，自己又打零工賺了二萬五，一年下來，他居然就賺八萬。這個收入比美國平均收入高出不少，養這個家庭，還不至於落到貧困線以下。一直這麼擔心著，卻終於因為約翰的這番表白而釋然。