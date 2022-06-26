近期美國市面發生嬰兒奶粉嚴重缺貨，使得家有幼兒待哺的父母抓狂，令我想起自己十多年來照顧兒孫的經歷。

女兒的首胎是個兒子，本著「母乳優於人工乳」的信念，決定親自哺乳，當時女兒任職於醫院，離家約二十分鐘車程，醫院附設完善的員工育嬰托兒服務，人員專業盡責。孫子六個月大時，女兒準備恢復上班，當時我尚未退休 ，無法每天過去當全職保母，職場提供的托兒服務成了救命符，於是上班之前兩、三星 期，著手訓練外孫改用奶瓶餵食。

剛開始時，外孫極力抗拒奶嘴，而且驚恐萬分，有次可能餓慌了，不小心吸一口，大概是「食髓知味」，從此逐漸開竅，訓娃有成，女兒放下心中大石，每日凍乳把奶瓶和兒子一起送托，總算可以安心上班。

兩年後外孫女到來，女兒順理成章，如法炮製，以便送妹妹加入哥哥的行列，開始對外孫女「新生訓練」，奈何小娃自始就以最慘烈的哭聲頑強抗拒，眾人以為待她餓過應該就會投降，然而母算不如娃算，小娃繼續抗拒奶嘴，情願餓肚，不吸不是媽媽味道的「假貨」。最終是為母的於心不忍豎起白旗，幸好女兒職場通融，育兒母親被准許在上班時間離座到育嬰室哺乳。

女兒是藥劑師，醫院每天開放，大家輪休周末，而托兒所周末不開，女兒輪到周末班時，只好由女婿按時送娃餵奶，外孫女每每一路哭聲震天，令他老爹每次都是飛車趕場，我帶著外孫同行，心驚膽顫。

數年後，媳婦在產假後重入職場時，緊要關頭也遇上相同瓶頸，大人費盡心思想要孫女改瓶餵，最終也是為母的投降，但是兒媳住家較遠，難找足以信賴的托嬰服務，也無法在工作時間來回哺乳。

當時我剛退休，只好媳婦一大早開上擠爆的高速公路來到我家，放下孫女和冰凍的母乳，雖知孫女不肯開金口吸食奶嘴，但是有備好過不備，我們每天仍然試著使用各式小杯、吸管餵她母乳，期待奇蹟突然出現，然而孫女仍不為所動。

無奈之下，我們唯有按照哺乳時段，將孫女放上育嬰座，背起備齊飲水、奶瓶、尿布應有盡有的大包，穿過車水馬龍、高樓櫛比的洛城市中心，前往媳婦工作的醫院，市中心的停車一位難求，我們經常只能停在有空位的地方，老遠等著媳婦出來抱娃進去，等待孫女乳足肚飽容易入睡，我們也就安心許多。

之後我們開始餵孫女一些嬰兒雜食，希望她得到營養外，也能撐撐她的小肚，下班交通巔峰時段，有時甚至加上車禍 事故，拖長了媳婦到來的時間，我們倆老每每焦慮等待，特意帶動孫女玩耍，轉移她的注意力，深恐她餓壞，但這娃兒忍餓功夫了得，很少哭鬧要奶，然而見她吸奶時的狠吞猴急，知道她其實是餓到極點，著實令人不忍，而冰櫃中高積的袋裝母乳，沒機會完成它們哺育生命的天職，便被丟棄了。

如今孫女五歲，身高不差，但是體重偏輕，不知是否和她幼時經常忍飢耐餓有關。