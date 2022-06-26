今天魯珍和她先生請我們飲茶，原因是她號召大夥今年十月一起去希臘玩，特別趁著到洛杉磯 來，請這次同遊朋友們聚餐，大家好先認識一下。

魯珍很能幹且認真，是華資銀行 的大主管，事業有成。當年在大學讀書時，大部分人當家教，但魯珍卻是當導遊。她向來喜歡旅遊，當導遊可到處去玩還有錢拿，工作上再辛苦她都不在乎，她來美國留學後更玩遍世界各地。

二十幾年前，她曾帶我們高中同班十幾名同學一起去長江三峽和黃山玩，當我們一起踏上大陸的美麗河山，走到以前課本裡記載的城市時，那種心靈的共同震撼，真不可言喻。每次旅遊，她都會事先做好詳細安排，跟著魯珍去旅遊一定是吃得好、住得好、看到飽，非常好玩，只要她登高一呼，大家都搶著跟她一起去玩。

除了在洛杉磯的十二個人還有美東、美南和台灣的同學朋友們，這次希臘之旅屆時會有三十多人參與，聲勢浩大。以前沒有見過、坐在我旁邊的吉兒，因為魯珍是我們共同朋友，所以我們很熟悉地交談起。我告訴吉兒，我和魯珍的緣分很深。

我高中時隻身由屏東到台北讀書，住在修女的宿舍，學校就是我家，同學就是我的家人。魯珍的皮膚很白，大大的眼睛，頭髮有點自然捲，臉上總帶著笑容。她是我們班上的賽跑健將，每次學校運動會大隊接力賽跑時，魯珍都是最後一棒。魯珍也是功課名列前茅的優等生，英文老師常常誇奬魯珍，說她的英文口語流利，發音正確，叫我們望塵莫及。

有一次，魯珍帶來一個硬紙做的，可立起的紙娃娃，還有好多套漂亮的紙衣服可以給娃娃穿，魯珍說那是她親戚剛從美國帶回來，當時最流行的玩具。我從小就喜歡洋娃娃，每節下課時間我都湊在魯珍桌旁跟她一起玩，沒想到放學後，魯珍就把紙娃娃送給我。我們再聯絡上後，我提到這件事，再次謝謝她的愛心和慷慨，魯珍說她一點也不記得，她真是從小就大方大器。

畢業後，我們各自出國留學，失去聯絡，直到畢業三十年重聚才又碰面，拾回失落的友情。二○○三年，我們在美國的同學一起回台北參加母校百年校慶。有天我要去碧潭空軍公墓替父母掃墓，魯珍說，她的母親也葬在那，要和我一起去，但是她得請人帶路才能找到她母親的墓。我們抵達後，她先去詢問處，我直接去我父母的墓地。那天下著大雨，我在墓前獻花致敬時，看到一個軍人打著傘，帶魯珍向我這慢慢走來，最後他們居然停在我旁邊，原來魯珍的媽媽就葬在我父母隔壁，這是多大的巧合！我趕緊也去向伯母鞠躬致意。

從此只要我回台灣，去上墳時，我一定也替魯珍向她母親的墓行禮，並且分享我帶去給我父母的鮮花。

我和魯珍認識將近六十年，如今還能維持如此深厚的友情，感謝上天給我們這麼好的福氣和緣分。