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南希家的喜事

南竹

那天走路經過布萊恩和南希的家，看見郵箱上空飄著一個藍色氣球，上面寫著：It’s a boy.（是個男孩），我睜大眼睛朝臨街的窗戶看去，沒看見南希坐在那裡，就想回來時能否有機會見到南希，問一下是哪個兒子家又添人口了？

布萊恩九十歲了，南西也是八十多，他們兩人是房屋買賣仲介，育有四個兒子，老大也是房屋仲介，住在同一小區，其餘三個也事業有成，倆口尤以小兒子托尼為傲，他是一個大公司的律師。

南希對人特別熱情，從第一次路過她家與我相識之後，每經過她家，只要她在窗前坐著，都要與我打招呼，有時還與我聊上一陣，什麼都聊，顛覆我所理解美國人維護自己隱私的認知。她家情況，都是與南希零碎的聊天中得知。

南希的三個兒子都已成家，大概有六、七個孫子、孫女承歡膝下，只有最小的兒子眼看年近四十，一直不見動靜，讓老倆口很著急。後來，小兒子向老倆口宣布他其實是同性戀，有一個感情很穩定的男友，想與他攜手共度餘生，希望得到父母的祝福。

布萊恩和南希比較老派，乍聽這消息難接受，他們首先反思，檢討自己的養育方式，是否有什麼地方讓他受刺激或傷害？尤其是布萊恩，除了自責，還埋怨南希沒有盡母親的責任，對兒子關心不夠，以至於小兒子變成這樣。原來引以為傲的兒子，一時成老倆口嚴重的心理負擔。

所幸老倆口不是那種油鹽不進的老頑固，小兒子入情入理的解說，耐心的等待。其他家人包括孫輩，也一起加入說服行列，他們送書、發文章給老人看，帶老人參加講座。兩老最終理解托尼，並接受他的男友，一大家子到海外參加托尼的婚禮。

第二天走過南希家，向她招手，又指指氣球，她笑盈盈地起身，開門出來。我倆擁抱後，就迫不及待問她，氣球是怎麼回事？南希笑得合不攏嘴，說是托尼的兒子。她告訴我，托尼和他的伴侶都很喜歡孩子，結婚後一直在做當父親的準備，看書、參加講座、心理諮詢，希望給孩子一個溫暖、有愛，能健康快樂成長的家。

心理建設做得差不多，受精胚胎也製作好了，就好比萬事俱備只欠東風。那個「東風」就是孕育孩子的母親，他們努力尋找各種合法機構，不斷地希望，不斷地失望，最後都準備放棄，沒想到「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。」托尼伴侶的老祖母過世，好多親戚來悼念，其中一個已為人母的親戚表示願意為他們代孕，他倆大喜過望，趕快安排好一切。

懷孕成功後，兩人輪流飛到表親所在地陪同孕檢，孩子出生時也陪在身邊。現在孩子和兩個新手父親還沒回來，之後會開一個大大的派對，慶祝這來之不易的孩子。

南希說，這孩子即是上帝的恩賜，似乎也是老祖母來自天國的祝福，是她的仙逝為孩子打開一扇通往人間的大門；更令人稱奇的是，這個孩子的生日與布萊恩同天，布萊恩高興壞了，直說這簡直是上天給予他最好的生日禮。南希還說，他們家已快有十年沒有小嬰兒的哭聲，她迫不及待地想聽到這美妙的聲音。

看到南希臉上每條皺紋都裝滿了幸福和快樂，我也由衷為她和托尼高興並真誠祝福他們全家。

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