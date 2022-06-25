四年前盛夏，兒子告知即將搬岀去住，當下異常心痛，淚水在眼眶裡打轉；三年前農曆春節，小女兒也搬岀；疫情 發生時，大女兒遠赴夏威夷。兒女一個個離巢，身為母親，縱使萬般不捨，也只能默默祝福。

疫情襲擊美國時，執教二十多年的中文學校決定改為網路教學，大女兒替我架設Zoom教室，還陪我演練，任職的公立學校也開始停課一個月，準備展開網路上課。在不斷觀摩與演練下，工作越來越熟練，慶幸有各式各樣的軟體，讓教學品質更好，這個技能也發揮在我的家教工作，不受疫情影響。

疫情期間，人們無法面對面交流，更遑論旅遊。原本換新工作的兒子頓時失業，即便兼兩個臨時工，還是不停投遞履歷；兩個女兒則在家上班，工作時間意外變長。兒子三不五時地到訪，訴說工作上的甘苦，我默默聆聽，難得他願意分享。

除工作外，自己獨處的時間變多，平日烹煮自己喜歡的食物，也繼續用日記記錄心情；假日偶爾與孩子吃飯聊天，小女兒周末還會陪我買菜，少了朝夕相處，感情卻更融洽。

這段日子，慢活與極簡風逐漸成為我的生活習慣，看著每天的黎明黃昏，工作讓我不寂寞，也節省不少時間，有機會發現烘乾機壞了、馬桶漏水，這些平常觀察不到的問題能得以一一解決，還能把不喜歡做的事，每天撥點時間慢慢做，最終順利完成；Youtube更成為我的好伴侶，也開始聆聽Podcast，學習別人的經驗。

去年三月回學校工作，戴口罩 成為日常，因為去年初打了疫苗，開始逐步恢復正常生活，但還是得小心翼翼。為爭取與孩子相處時間，更辭去執教二十三年的中文學校，雖說不捨，但總覺得是時候了；兒子在去年五月找到正式工作，展開新的人生，最近還獲得傑出服務獎。

大女兒聖誕節 回來度假，分別兩年多，相聚多麼不容易，現在我每天早早到校，聽聽Podcast，享受清新的空氣，迎接一天的開始。希望在全球人類共同攜手合作下，能早日戰勝病毒，恢復正常運作。

疫情雖然改變生活，卻也帶來生機，空巢於我，無異為新生活的開始。