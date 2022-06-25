在洛杉磯 開針灸診所已三十多年，遇到和治療過世界上各種族裔和文化背景的病人，感觸良多。

我的診所在洛杉磯的西邊，這區病人裡白人居多，有不少猶太人，亞裔很少。人們對針灸中醫認知也完全不同；有不少人全然不知中醫針灸是什麼，需用簡單直白的幾句話解釋；也有很多人是「老油條」，其中不乏對中醫了解頗深的人。一次新病人來問病史，常規檢查，望舌、打脈，再向病人解釋西醫與中醫的診斷。

在美國超重的病人很多，一位五十多歲的女性辛迪，體重二百七十磅，糖尿病 ，腰腿痛，雙膝骨關節 炎，來針灸的目的是減輕疼痛，我告訴她，「妳的疼痛和全身健康有關，針灸可暫時緩解疼痛，但如果不控制糖尿病和減體重，很難達到長時間的緩解。」辛迪一聽，面帶難色，說因為血糖浮動真的很餓；她也試過鍛鍊減肥，每次都因腰腿痛而無功而返。她還做過縮胃手術，兩年之後一切如初。辛迪把所有她能做到的告訴我，都沒有改善。我把中醫的各種方法告訴她，調整飲食結構、無負重運動，再加上針灸止痛，減低食欲。幾個月後，辛迪減輕不少體重，關節疼痛緩解，血糖有效控制。

有個老人家快八十歲，針灸治療後效果不錯，病人要求吃中藥來鞏固療效，於是賣給他一瓶藥。幾天後老人家回來要退那瓶中藥，因為沒開封，前台助理就原價退款。下周病人再次治療，離開後助理告訴我，老人家又退兩瓶上周的中藥，我心想不對呀，我只給他一瓶藥，上周已經退貨，怎麼又來兩瓶？再一看退貨藥瓶的瓶底，有中藥店的標籤，原來老人家在我診所買藥，去中國城的中藥房買相同的中藥，退一瓶後看到有機可乘，又退兩瓶賺差價，機關算盡，從那以後他沒再來過。

一個高中畢業生傑森，身材高大，六尺五寸，一瘸一拐來診所，我敲開診室門一看，裡面有六位家屬，父母、爺爺、奶奶、外公、外婆，一問才了解到，傑森是高中籃球隊的主力球員，比賽時不甚扭傷腳踝，而後天球賽有球探和教練來觀看，如被看中，就有可能獲得全額籃球獎學金，家人就不用支付四年數十萬美元的學費，難怪這麼多家人都來了。

仔細檢查後，發現是外踝韌帶二度扭傷，經治療後疼痛減輕，再教授傑森父母如何用彈力繃帶固定踝關節。兩天後傑森又馳騁在球場上，他母親後來告訴我，那場比賽傑森有超水準的表現，拿到二十七分，五個籃板，大學接受他，給了獎學金。傑森父母送一盆鮮花到我診所，以示感謝。

幾年前來一個十四歲女孩，在學校舞蹈隊練習時受傷，右膝關節腫脹疼痛行走困難。檢查後發現是右膝內側副韌帶和半月板損傷，治療後要求女孩戴護膝，休息兩周。這時女孩的母親回到診室，問我：「她明天可訓練嗎？」女孩一聽就大哭叫道：「妳不要通過我達到妳的夢想」。

原來她母親像中國虎媽，為移民美國，犧牲自己學業，到洛杉磯後就一心一意要把孩子培養得出人頭地，實現她自己的夢想。女孩和姊姊每天課後都要去兩個課餘才藝班，舞蹈、吉他、鋼琴、網球，每周五天。我十分同情女孩的境遇，堅定地告訴她母親：「妳女兒要完全休息兩周」，女孩母親回答：「那我只能帶她去吉他和鋼琴課了。」我無言以對。