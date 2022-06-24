我一直以為自己不是貓迷，而是愛狗一族。直到我遇見流浪貓「喵喵」，情勢才改觀。

我和喵喵的相遇完全是因緣際會。自疫情 開始，為減少採買次數，每次採買食物都會多買些，尤其是肉類。去年二月整理冷凍庫時，出清一些過期冷凍食物，就拿到後院，想留給外面烏鴉吃，沒想到竟吸引一隻黑白賓士流浪貓 。之後，我每天都準備一些貓食餵養牠，也替牠取了菜市場名字「喵喵」。喵喵吃東西總是東張西望，瞻前顧後，深怕食物被別的貓咪搶走，我想這應該也是流浪貓的習性吧。

喵喵每天早上非常準時坐在後院落地窗旁等待食物，久而久之，牠和我的互動也由原來的避而遠之，變得願意親近我，常在我腳邊磨蹭，也常常對我喵叫，表達訴求。我家是牠的免費餐廳，每天牠必準時出現，開始一天的蹭飯活動。我很好奇喵喵晚上住在哪？後來經過我的觀察，我很確定牠是住在隔壁鄰居和我們家間的側院，因為鄰居的側院堆了不少陽台家具及雜物，正好牠晚上可以藏匿在雜物間，呼呼大睡。

幾個月下來，喵喵每天都來我們家報到，從未缺席，也曾抓過老鼠放在陽台門口向我示好。後來我想，流浪貓應該從未打過狂犬疫苗 ，於是我和先生商量，決定帶牠去打疫苗。

我去寵物店買所謂的「航空箱」，準備誘捕牠進籠子。誘捕過程還蠻心疼的，抓牠入籠中後，牠不斷地哀嚎，我極力安撫牠，希望牠能減少些恐懼。很奇怪，帶喵喵進入獸醫診所後，牠竟然安靜下來，乖乖的被獸醫抓出籠打了兩針並驅蟲，做了檢查。折騰半天，任務完成，帶喵喵回到家，心想牠可能再也不信任我了，可能出籠就會落荒而逃，沒想到牠慢慢走出籠子，直接去後院閒晃，像沒事發生似的。

天氣轉涼，晚上溫度愈來愈低，決定在車庫幫喵喵弄一個小窩，晚上讓牠進入車庫睡覺，正式收編，也買項圈給牠載上。我其實很想把喵喵帶入屋內養，但先生認為喵喵是喜歡在戶外自由自在到處閒晃，不贊成把牠豢養室內，折衷辦法就是讓牠晚上住進車庫，白天讓牠自由活動。

這一年多以來，每天早晨我去巡視花園時，喵喵必尾隨著我，在寧靜清幽的早晨與我作伴；我每次外出回到家，第一件事就是去後院找喵喵，有時牠不在後院，我出聲喊牠的名字「喵喵」，牠必出現，屢試不爽！

我深深覺得人和動物的互動是很奇妙，用愛心善待牠們，牠們是會感受到並且有所回應。