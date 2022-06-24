經過好幾個月的查找和誤診維修，我終於找到漏水點。

我家庭院分成三部分，前院有草皮和中島花草，側院和後院有檸檬樹，玫瑰和杜鵑等各種植物。三十年前設置的澆淋系統有八個閥門來噴淋所有的植被。

九年前我買下這棟獨立屋時，發現側院檸檬樹下有一攤積水，請人來修好後，就沒把漏水問題放在心上。以前我住在新澤西 ，東岸氣候濕潤，需要澆水的時間不多，院子雖大，夏天天熱用水管接個搖擺花灑澆水就行，現在住在四季如春、氣候乾燥的南加州 ，我才明白這些都是用水（錢）持續澆灌來維持的美景，澆花的水費是家庭用水的最大支出。

我家草坪面積不大，割草只要五分鐘，比起以前在新澤西的半小時，實在是小工程。我喜歡蒔花弄草，修剪大小樹枝也不是難事，加上不滿意老墨囫圇吞棗的電鋸修剪，決定自己打理。後來才發現，原來打理花草事小，維修前後院的自動噴淋才是大考驗，包括認識這些部件的中英文名稱就花了不少時間。

我先在網路上查找花灑部件的中英文名詞，在五金店等居家諮詢各零件的差異，有些概念後，試著去了解控制面板（Control Panel）、閥門（Control vales）和花灑頭（sprinkler heads）的關係，我著實花了一番功夫才弄明白。

花灑頭的維修較簡單，看園丁操作後自己就可以做；閥門較複雜，我家設置的較麻煩，必須挖坑，我通常請工人來處理；面板原來用的是雨鳥牌（Rain Bird），後來改用智慧型Rachio控制面板，可用手機隨時監控灑水記錄。

幾個月前，我發現門前應該乾燥的小水溝一直有少量水持續在流，打開水表箱發現三角指針慢慢地在轉，我排除室内漏水的可能，確定是院子裡某處在漏水。我先後請兩個園丁幫我查找，換四個閥門，小水溝還是有水；後來請專業的漏水公司查看，也說是閥門問題，建議我再換，我將信將疑地再換，結果小指針還在轉，漏水問題仍在。

我再請人來看，結論是在地下的某處水管可能有裂口，最簡單的方法是等積水出現到表面再來進行挖坑修理，或是從水源大管往下挖，分前後院去查找。問題不解決實在讓我寢食難安，我決定找工人過來挖，但工人遲遲沒來， 這樣的結論有些不靠譜，目前的漏水量不大，地表到處是乾的，根本看不出，怎能任由小漏水持續直到大問題出現？看來我只能用時間換空間，自己動手挖地。

我仔細觀察每次澆花啟動和停止的異常，發現檸檬樹附近的澆水閥總會出現異樣聲音，我決定拿起鐵鏟從這個水閥周邊開挖。幾天下來，我挖開直徑三尺，深一尺多的大坑，越往深處，土壤越濕潤，我把水閥延伸的進出水管路都清出，就在閥門基座轉彎處，有一幾乎看不見的水柱在噴射，皇天不負有心人，我終於找到漏水點！這下修理就容易了，我立刻約老墨來修理。

門前的小水溝終於乾了，水表箱裡的三角指針也沒再莫名轉動，這困擾我多時的夢魘終於解除。