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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

別在我家後院

姚遙崤

人類是群居的動物，在一個社會裡，個人利益常常會有和群眾利益衝突的時候，譬如政府要修一條新馬路，需拆遷一些房屋，當然沒有房主願意自己的房子被拆掉，除非補償費用相當，即使如此還是可能有釘子戶堅持，而讓馬路繞道的情形。

「別在我家後院（Not In My Back Yard-NIMBY）」是美國人常掛在口邊的俗語，意指我雖然支持一些對公眾有益的建設，但如果要建造在我住家附近，影響到我自身的安全或利益時，我就要大力反對。

最好的例子是造核能發電廠，雖然增加電力供應是有益社會大眾，不過最好是造在離我家遠遠的地方，以免讓我受到可能的輻射或電廠出事時的危害。同樣，政府蓋垃圾掩埋場，人人都認為有必要，只要遠離自家，因為不願意遭受汙染及噪音危害。

這普遍心態，深深反映出美國人個人主義至上，為維護個人自由，許多事不能妥協。 最近在全世界蔓延的新冠疫情，尤其在美國，正是一個極佳的註解。 很多人認為，是否打疫苗、戴口罩是自己不可侵犯的自由，任何人，包括政府，都沒有權力強迫；然而詭異的是，他們一旦染上新冠仍然要爭先恐後的去醫院治療，而把有其他重症、癌症或心臟病人能夠得到的醫療資源霸占。

另一個只在美國頻繁發生的是大規模的槍擊事件，最近一次是個十八歲的傢伙買兩把衝鋒槍和許多子彈，闖進德州的一所小學，槍殺了兩個老師及十九個不滿十二歲的小孩。因為美國人把擁槍視為基本人權，由於保守派人士的極力反對，政府到如今也無法立法管制槍枝，甚至連購槍人的身家調查都辦不到，於是槍枝氾濫，任何人都可以隨興大肆亂殺人。對此保守派的說詞是： 「槍是不會殺人的，只是人才會殺人」，也就是說擁槍不可被政府管制；大規模槍擊案，只要不發生在我家後院就可容忍。

最近加州州長紐森正大力推動一項為遊民興建住房的計畫，雖然小有成就，為一些遊民解決無殼蝸牛問題，然而距離目標仍甚遠，因為蓋這些迷你屋所選擇的地點遭附近居民反對，主因是這批遊民屋蓋在我家近郊會拉低房價，於是反對者比比皆是。

不知道這樣的「別在我家後院」心態，在美國如此崇尚個人自由的社會，有無解決方法呢？

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