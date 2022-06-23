走過漫漫寒冬，春，終於在期盼中回到人間。 一大早，我們忙著修復前庭和後院，空氣清新，春陽和煦，三人齊心整頓著家園。

春日氣息裡，兒子重新固定使用多年的葡萄架，隨即大刀闊斧剪去錯綜攀爬的枝條。經過一番努力，後院那個角落煥然一新。乍看之下似乎剪得過多，令人有幾分惋惜，但轉念一想，我們將再度經歷枝條蔓延和葉片成長的喜悅，也未嘗不是件好事。

先生一向勤快，收拾好菜園後，也興致勃勃修剪著前院的芒草。他雙手合抱，一株株將它們聚攏，並在一尺半高的部位用鐵絲圈起來，再拿起園藝專用的大剪子，咔嚓幾下就剪齊了。根據以往經驗，來日新生的綠草必能順著向上生長，芒草是多年生草本叢生植物，每逢春夏，那細長的綠草便柔順地向四面散開，自在地伸展成一道優美風景。

暮秋原是蕭瑟的時節，它卻結出紅褐的花穗，隨著小穗花開，最終整叢芒草都將轉為枯黃，在秋風中搖曳出蒼涼悠遠的意境。它的生命力頑強，隆冬時節看似要枯萎，春來卻又生機盎然。二十多年的相伴，秋去春來，那兩叢芒草總有歲歲年年的意味。

看著先生和兒子工作得那麼起勁，我也重拾閒置一季的耙子，在草坪上、樹叢間一寸寸清掃起來。世間最美好的工作莫過於為自己家園而做，春天鬆土施肥，夏天除草澆水，秋天掃過落葉後，冬天時而還要鏟雪，然而樣樣讓人做得甘心樂意、責無旁貸。年少時也曾四體不勤，五穀不分，直到建立自己的家園才開始蒔花弄草。這些年來，深深領悟到勞動對身心的益處，做到汗流浹背，才稍體會出世間的甘苦；揮汗如雨，才逐漸明白他人的不易，也慢慢懂得寬容與珍惜。

正當我們整理庭院時，幾隻麻雀也來湊熱鬧，牠們吱吱喳喳，穿梭在枝頭議論起。我好奇走過去一看，這才發現，庭前的老樹不知何時已布滿小小花蕾，各個袖珍可愛。此時的枝頭，嫩綠的新葉護擁著嫣紅的花蕾，相偎相依，彷彿同心聆聽著大自然呼喚。樹老而心不老，早在雪花紛飛時節，老樹就開始養精蓄銳，只為再度孕育這樣美麗生命。

院子的邊緣有十幾叢鮮黃的迎春花，多年來作為籬笆地界之用，平日無需施肥照顧，只需定期修剪，然而它就像春天的信使一樣，春風剛一吹起就回報以無數的花苞，而此時一叢叢已開得金燦燦了。

除了率先綻放的迎春花，香氣濃郁的紫丁香也開始結花苞了；而端莊的李花和嬌美的梨花總是暗中較勁，誰都想搶在前頭開，結果多年同時綻放，難分先後。等天氣再暖點，後院的蘋果 樹的粉紅花苞，就會開成雪白的小花，中間點綴著淡黃的花蕊，蘋果樹的花兒雖小，結的果子個兒可不小。去年青色的蘋果一個個掛在枝頭，沉甸甸地，等到果皮逐漸轉紅就被小動物整個劫去，年年如此，我們也不以為意。

春天是一個療癒的季節，是大自然信守對生活承諾。在勞動中賞春，在栽植中創造，甚至在頹廢中甦醒，對我來說，這才是惜春最具體方式。趁著春光爛漫，多用點心力，就不難將家園打扮成自己喜愛的樣式，無須跋涉也能及時賞春。