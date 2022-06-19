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馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

兩雙筷子

誠華

我先生的許多大學同學在台灣的電機系畢業後，來美國繼續深造，畢業後就留在北加州矽谷工作，時間過得真快，轉眼也快四十年，同學們平常忙於工作、家庭和兒女，很少見面聚會，唯一的見面方式，就是一年一次的同學會聚餐。

這兩年來因為疫情影響，同學們聚餐也都暫停，這次正巧有一位同學從別州來到北加州，趁這次機會，同學們想要聚一聚，再加上許多餐廳也開放，可以在餐廳內用餐，因此同學會聚餐又可以開始了。

這次聚餐選在一個很大的中國餐廳，裡面裝潢擺設華麗。雖然疫情己解封，大家可以不戴口罩，但是進入餐廳，大家還是戴口罩。

這次是訂餐館裡的一個大包廂，裡面只有一個很大的圓形餐桌和許多椅子，可容納二十個座位，每個人的座位上擺的是一小茶杯（可以喝熱茶或喝熱水），旁邊有個酒杯（可以喝葡萄酒），還有大、中、小三個盤子上下疊在一起，盤子的右邊有一個小小的架子，架子上一左一右可以放兩雙筷子，右邊是放白色的公筷，左邊是放黑色的私筷。

大圓形餐桌的中間有個轉盤，服務員把菜送上來的時候是放在轉盤上，轉盤是由左向右逆時針方向慢慢地自動轉，當菜轉到你面前時，就用自己的公筷從盤中把菜夾到自己的盤子上，然後用自己的私筷夾起菜送入口中，因為每個人都有自己的公筷和私筷，所以轉盤上的菜盤裡，沒有公用的筷子，也沒有公用的湯匙。

喝湯時，服務員裝好一碗一碗的湯而且每個湯碗裡附上湯匙，分別送到每一個人的面前。

這樣餐桌的擺設，加上使用自己的公筷和私筷，不但方便、實用而且又衛生，特別是在疫情期間，未嘗不是個好方法。

疫情 加州 口罩

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別亦難

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