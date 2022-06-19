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撞肩而過

何子宓

這是一家小型的便利商店，裡面僅有短短的五條直向走道和兩條橫向走道，主要以出售新鮮蔬菜、水果為主，還有一個小型販賣肉類櫃台，以及幾個貨架上擺些罐頭食物和日用品等。這家的蔬果甚為新鮮，價格又比一般超市略低，所以每個星期我和先生都會進去採購一些。

是日上午，我正在低頭挑選鮮嫩的青菜，先生推著購物車站在我後面。忽然，我被人急匆匆地從身旁碰撞一下，我本能的說聲抱歉，因為走道狹窄，我以為是我擋到他的路；他也回我一聲抱歉，繼續往前跑去。我看了他一眼，是個長髮披肩、體型碩壯男子。我在想，這麼窄小的走道，他為什麼要用跑步的方式穿越過去？

然後，我們轉個彎到另外一條走道挑選蘋果，這邊比較寬敞，先生站在購物車的前面，幫我把挑妥的蘋果放入小塑膠袋內，再擺進購物車內。這時，我聽到在我背後有沉重的跑步聲從遠而近，地板被他踏得嘎吱作響，然後我的肩膀再次被人從背後碰撞一下，而且撞得很猛。我「啊」了一聲，抬起頭來看他，竟是剛才碰撞我的魯莽大漢，撞了我之後，他還一直往前跑，跑到快要撞上橫向走道邊的貨架才停下，然後側過頭來對我笑。我不敢多看他，他的笑裡似乎帶著挑釁惡意，我有些害怕，難道他還想繼續碰撞我嗎？先生說：「我們去結帳吧，不要理他。」走出商店大門，我們往停車場走去，我頻頻回頭，看他有沒有跟著我們。

這撞肩而過的禍事以前就曾經在我身上發生過。那是在幾年前，我們搭乘遊輪停靠在希臘的一個港口，我挽著先生走在石板路上，抬頭仰望那藍得深澈的天空，歡愉地唸著余光中先生的詩句：「天空，多麼希臘！」忽然，從後面跑來幾個十來歲的男孩子，在經過我的身邊時，其中一個男孩重重碰撞我一下，然後就嘻嘻哈哈地繼續往前面跑去。我被撞得往前蹭了兩步，幸好先生立刻把我拽住，否則我必定摔倒無疑。他們的惡作劇打斷我的雅興，那蔚藍的天空被抹上烏雲，原先對希臘的美感一掃而空，我們乘興而來，敗興而歸。

話說在便利商店採購之後的一個星期，我們到附近的大型超市購物，先生推著購物車在超市大門口等我，因為我忘了從車裡取出自備的購物袋，獨自走回停車場，朝自己的汽車走去。忽然，聽到後面傳來快速的跑步聲，由遠而近，我警覺地立刻轉彎，朝一位正在收集停車場裡購物車的工作人員走去，這時，那跑步聲遽然而止，我就側過頭去看看，是一個身穿圓領汗衫短褲的高瘦男子，他正邁著四方步慢悠悠的往前走。「剛才他在跑步時是想做什麼？是想碰撞我嗎？」我神經緊張地自問。

在這兩年多的非常時期裡，報紙和電視新聞時常報導亞裔老年人，走在街上莫名被騷擾甚至推倒在地，我是年近八旬的老婦人，難道就被認為是可以欺負的對象嗎？我無法克制自己這種負面的聯想。

現在我像是一隻驚弓之鳥，無論是在百貨商店、超市、或是停車場，即使是有先生陪伴，我若聽到背後有快速步伐動靜時，我就開始神經緊繃，且會立刻轉過頭去看個究竟。

那家實惠的小商店目前不再光顧，更不敢像以前一樣，獨自一人上街，享受閒逛的樂趣。雖然我們居住的小城治安還算良好，但不幸遇上喜歡惹事的無聊閒輩，撞肩而過，實是無奈，只能時時提高警覺以預防之。

蘋果 亞裔 汽車

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別亦難

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