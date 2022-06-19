圖╱典樂

初來美國在德州 理工大學念書，曾看過白沙公園照片，當年很欣賞那裡的特殊景致，但因離學校路途遙遠，窮學生的老爺車多半開不遠，只能徒然羨慕。

近日疫情減緩，兩位女兒建議來一趟全家旅遊。由於小女兒移居亞利桑納州的鳳凰城且剛購置新屋，她建議大家到她家集合，再開車到新墨西哥州 旅遊。孩子們計畫的第一站就是白沙公園，我當然喜出望外，四十年前的嚮往之地，如今竟得以圓夢。

我們從鳳凰城出發，取道土桑市，當晚在新墨西哥州第二大城拉斯克魯賽斯(Las Cruces)打尖。這裡到白沙谷只有五十二英里，不到一小時的車程。拉城是三千九百英尺高原，北美第四大河格蘭德河(Rio Grande)流過城西，東面有聖安德斯山做屏障。次日我們走七十號公路出城，翻過聖安德斯山後，來到一望無際的沙漠高原，大約又開二十多分鐘，便進入白沙國家公園(White Sand National Park)。

來到訪客中心，正巧遇到一員工走出，她指著門口一顆高大的絲蘭樹(Yucca) ，指引我們看樹上的貓頭鷹，我們順著她的手勢往樹上望去，果真見一隻貓頭鷹站在劍形的樹葉間。她告訴我們，貓頭鷹剛孵出三隻幼鷹，牠站在那裡守護幼兒。我們踮起腳尖極目尋找，也看不到幼鷹，女兒說能看到野生貓頭鷹已心滿意足。買完紀念品，離開訪客中心，我們直奔沙丘區。

白沙公園裡闢有一段六英里長的公路，公路盡頭緊接四英里的環形公路，公園全程開下來約十英里。進入公園，只見四處皆是白晃晃的沙丘，陽光照在白沙上的折射光很強，遊白沙公園一定要戴好太陽眼鏡，否則睜眼難開。柏油鋪的公路只有四英里，接著公路變成白沙道。很明顯地，車道上的白沙都用鏟雪車將沙鏟到道路的兩旁，白沙就像白雪一樣堆在路旁，由此可見，工作人員每天鏟沙維護公園的辛勞。

我們開到公園盡頭的白沙劇場，打算欣賞白沙世界，一下車，我便迫不及待地往白沙丘爬去，一踏上路旁沙堆便舉步艱難，往上爬時，一不注意便摔一跤，兩個女兒急忙把我扶起，只聽「哀啊！」一聲，兩女眼明手快又馬上扶住差點摔跤的父親。吃一次虧、學一次乖，我們倆老已抓住訣竅，知道白沙堆又厚又深，需要步步小心慢慢爬，千萬急不得。爬過沙堆上了沙丘，就像走在海邊的沙灘上，沒那麼難走了。

站在沙山上，只見四面八方一片雪白，遠處青山環繞四周。白沙公園海拔四千兩百三十五英尺，是座面積十四萬五千多英畝的大盆地，很難想像在高原群山之中有這麼大一座白沙成丘縱橫起伏，恍如雪谷的絕美山谷。在訪客中心得知此地原是布滿湖泊河流的大草原，四處山頭覆蓋白雪，由於氣候變遷 ，雨季不再來，湖川乾涸，氣溫升高，山頭白雪融化，雪水沖刷掉所有土壤，只剩富含石膏的白石及白色水晶，白石經過萬年風化成白沙。

我抓起一把沙，只覺晶瑩剔透，我知道沙中透明之物乃是風化的白水晶。我們一家人站在沙丘上，不住地讚嘆白沙世界的奇妙與廣袤，天地間景物變化，超乎人的想像。所謂滄海桑田，誰又看得出漫漫白沙的前身是水草豐美的山谷呢？