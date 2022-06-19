小弟電話上說他們開車北上去掃墓了，不約而同見到三弟兒女， 還有姊姊和家人，很是欣慰。家人住附近的，不因新冠疫情居家令的限制，仍然前來為父母掃墓。

國殤日周末午前掃墓是家人行之有年的團圓日，各地親人盡可能地趕來相聚，一家家扶老攜幼帶著鮮花、水果、餅乾，獻上對父母的思念和敬意。早先是我們兄弟幾個忙著清洗墓碑、重新描金，現在是孩子、孫子們搶著做，在打鬧喜樂中完成；點香、拜祭、領著家人磕頭仍然是我們的重責。看著天真無邪的孫輩們打成一片，滿地跑，父母能不開心嗎？

那天一大早，媽媽從日本打電話到公司，彷彿昨日發生一般，她痛心肺腑的哀：「老爸癌症病重已住院，快回來！」 像青天霹靂般轟過來，我一時呆住，腦子一片空白不知所措，咦咦唔唔連聲答是。

大哥是父親最寵愛的，日語流利，第一棒的任務就交給他了，而後每個人輪班回去一個月，最後接到大哥家繼續治療，他白天上班忙碌，晚上就打地鋪陪伴父親話家常，為父親打氣加油。

父親一生背負十幾口家庭和親戚的重擔，自稱老牛拖破車，白天教書，晚間趕稿子。在我們少年記憶裡，他一臉嚴肅，難得笑容，自然保持距離，我們少有父子間的交流。

有一次鄰居同學來家裡玩，正好趕上父親下課返家，被他高大的身材、嚴肅的表情嚇得躲進櫃子裡不敢出來。相反地，從他學生口中得知，他在課堂上風采生動地講解枯澀的中國哲學思想史、教育 史等，學生們如沐春風，頗有好評，沒有聽過他的課是我最大的遺憾。

他為了改善生計再次負荊東瀛打拚，願與人違，除了辛勞少有收穫。後來經東京僑領們推薦，父親負起籌建完整十二年制僑校，並聘為校長，建樹斐然，算是少有的收獲。好景不長，因缺乏圓滑政治手腕面對複雜的人事安排而離開，再經熱心僑領們協助籌資，開起拉麵店來，他必須放下教書人身段，不但要鞠躬迎客、送客，還要踩腳踏車送麵，談何容易？辛苦的結果，完成將孩子們一個個送到美國念書的長遠計畫。

上了年紀，父親也變得祥和有笑容，記得有次去輕井澤，他竟然陪我們菜鳥溜冰，回憶起兒時記憶，教我們左轉彎時右腳要交叉過左腳前方才轉得過來，親子交流，其樂融融。

父親極為孝順，「父母在，不遠遊」，在美國，孩子們的婚禮多有錯過，來美專程參加三弟婚禮是件大事，限於摩門教規矩，非教友不得入聖殿，親友們都沒能參與婚禮，主婚人沒有發揮作用，僅僅在午宴上站起來與來賓打招呼。

父親為了不給子女增加負擔，退休後再次拾起教鞭，任教於京都產業大學，為創校教授之一，並促成與輔仁大學結為姐妹校。他勞碌往返於東京與京都之間，認真負責，直到抱病主持學生的期終考試時病倒在課堂。

最令我感到遺憾的是，最後一刻沒能陪伴在父親身邊，前個星期看望他時，一切正常，我應該留下來一起過生日才是。那天上午接到父親逝世的消息，遍查飛機航班，無奈直到晚上才趕到醫院。他安詳地躺著，身體仍有餘溫，手腳柔軟，應該是晚年虔誠修持的結果。

我們為他全身擦膏油，整理儀容、告別，等候史丹福大學醫學 院來接取遺體供教學用，約三年後取回骨灰。他一生奉獻於教育事業，而最終還是獻身給教育，化解業障。大家靜靜等待，突然母親嚎啕大哭奮身向前，欲攔住擔架車上的父親時才知道再也見不到他了，淚水終於盈眶而出，默默地告別。