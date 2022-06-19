「同學們有看到滿地的落花嗎？請隨手撿一朵，我們一起來觀察。」老師從花形、花瓣、花色、雄雌蕊講解手中這朵小花，接著要我們抬頭看看這是什麼樹，然後走入親山步道 ，滿山遍野的植物好不熱鬧。

先低頭瞧腳下的落葉，再抬頭看樹種，接著由老師教授如何辨認植物種類。這是「原生植物之美」課程，會報名這門課，只因為大部分時間都在戶外林間步行，健行有益身心健康。

爬坡路段讓我這不常爬山的雙腿著實吃力，但一邊走一邊撿拾葉片落花，老師一邊講解，走走停停倒也沒那麼疲憊不堪。以前遊走步道，純粹只是享受靜謐與悠閒，呼吸新鮮空氣，沉浸在芬多精，強健體魄，現在多了老師帶領認識植物，充實每趟旅程，讓我與植物更親近。

想起一年多前，父親開刀住院期間，念茲在茲就是他種在前後陽台的植栽。有幾盆蕨類長得十分茂盛，姿態優美，那是父親多年細心照料的成果，他們幾乎早已成為家中一分子。印象中，那是兒時父親從山裡掘回來栽種，已有四十餘年，養花蒔草是父親唯一的興趣。

就像看待老朋友般，父親不捨植栽無人照顧，特別吩咐我們記得按時澆灌，待他出院回家，迫不及待來看看這些植栽，並要我們跟著他的口令動作，搬動盆栽。天曉得，每盆都有相當的重量，幾次忙下來，心裡便犯嘀咕，不悅想著，哪天若沒有父親做你們的靠山，我便要將你們處理掉。嫌惡之情，溢滿胸懷。

殊不知，被父親淘汰過而留下來的植栽，都是陪伴父親多年夥伴，也是為家人健康而種的植物，只因我沒耐心，對植物不了解，覺得那是生活中多餘的物件，壓根從沒想過去親近他們，一心只想除之而後快，卻不知他們和父親的感情，早已是生死不渝。

慶幸自己踏入課堂，開啟與植物的對話，讓自己與植物關係更親密。

我希望自己能好好學習，接手照顧父親用心良苦培養的植栽。未來或許會有更多的綠朋友走入我們家，用植栽守護家人，讓父愛源遠流長。