我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

父親的植栽

以薰

「同學們有看到滿地的落花嗎？請隨手撿一朵，我們一起來觀察。」老師從花形、花瓣、花色、雄雌蕊講解手中這朵小花，接著要我們抬頭看看這是什麼樹，然後走入親山步道，滿山遍野的植物好不熱鬧。

先低頭瞧腳下的落葉，再抬頭看樹種，接著由老師教授如何辨認植物種類。這是「原生植物之美」課程，會報名這門課，只因為大部分時間都在戶外林間步行，健行有益身心健康。

爬坡路段讓我這不常爬山的雙腿著實吃力，但一邊走一邊撿拾葉片落花，老師一邊講解，走走停停倒也沒那麼疲憊不堪。以前遊走步道，純粹只是享受靜謐與悠閒，呼吸新鮮空氣，沉浸在芬多精，強健體魄，現在多了老師帶領認識植物，充實每趟旅程，讓我與植物更親近。

想起一年多前，父親開刀住院期間，念茲在茲就是他種在前後陽台的植栽。有幾盆蕨類長得十分茂盛，姿態優美，那是父親多年細心照料的成果，他們幾乎早已成為家中一分子。印象中，那是兒時父親從山裡掘回來栽種，已有四十餘年，養花蒔草是父親唯一的興趣。

就像看待老朋友般，父親不捨植栽無人照顧，特別吩咐我們記得按時澆灌，待他出院回家，迫不及待來看看這些植栽，並要我們跟著他的口令動作，搬動盆栽。天曉得，每盆都有相當的重量，幾次忙下來，心裡便犯嘀咕，不悅想著，哪天若沒有父親做你們的靠山，我便要將你們處理掉。嫌惡之情，溢滿胸懷。

殊不知，被父親淘汰過而留下來的植栽，都是陪伴父親多年夥伴，也是為家人健康而種的植物，只因我沒耐心，對植物不了解，覺得那是生活中多餘的物件，壓根從沒想過去親近他們，一心只想除之而後快，卻不知他們和父親的感情，早已是生死不渝。

慶幸自己踏入課堂，開啟與植物的對話，讓自己與植物關係更親密。

我希望自己能好好學習，接手照顧父親用心良苦培養的植栽。未來或許會有更多的綠朋友走入我們家，用植栽守護家人，讓父愛源遠流長。

步道

上一則

《老照片說故事》電機同學八十回憶

下一則

期盼來年一春美好

延伸閱讀

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭
施華洛世奇水晶花園 黑手指也能出頭天

施華洛世奇水晶花園 黑手指也能出頭天
疫情失業在家種大麻 靠網路「死轉手」販毒牟利

疫情失業在家種大麻 靠網路「死轉手」販毒牟利
3步驟綠化居家環境 化解病氣又開運

3步驟綠化居家環境 化解病氣又開運

熱門新聞

范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
吳孟芸∕圖

給母親的信

2022-06-15 02:02
祖母和孫子們的合照。

《老照片說故事》重男輕女的祖母

2022-06-12 02:01
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

心靈感應

2022-06-13 02:05

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見