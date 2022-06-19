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關鍵「一刻」

陽光

父親節到了，不由得讓我想起父親當年教給我的時間理念「關鍵一刻」。

我剛上班的那年，父親給我買了一輛飛鴿牌斜梁女式自行車，那個年代，能夠擁有這樣一輛自行車，彷彿現在擁有一輛漂亮的汽車那樣令人羨慕。

有一次騎自行車上班路上，我正得意洋洋時，不小心被路上的釘子刺破輪胎 ，心裡非常著急，附近又沒有修自行車的師傅，我只好推車上班，結果我遲到了一刻鐘。

父親知道了這事，就對我說：「妳每天上班的路上，也許會遇到同學或多年不見的朋友，總要說上幾句，或者像今天這樣的事情，小小的意外可能常常會發生，如果妳能提前準備的話，遇到這樣的事情就不會遲到。我們要記住這個教訓，今後做任何事情，都要謹慎籌畫，至少要提前一刻鐘，做好準備工作，防止發生意外，打出提前量，才不會遲到、不會誤事。」提前的這一刻鐘，雖然時間不長，卻是「關鍵一刻」啊！

從此以後，我上學、辦事，都注意把計畫的時間提前一刻鐘。特別是到美國後，工作、辦事、就醫、會見朋友等，許多事情都要「預約」，因此我的時間觀念也變得特別強。

有一次，我預約醫生為我看診，估計路程與時間之後，我特意提前一刻鐘，由於我開車時錯過一個出口，我只好按來時的路返回，重新上高速公路。儘管如此，由於我提前一刻鐘出發，最後沒有遲到。

我知道這是我父親的功勞，他常常教導我們重視這「關鍵一刻」，保證嚴格遵守時間，提高辦事效率，因此也受到人們尊敬。

父親「關鍵一刻鐘」的時間理念，讓我終生受益，我永遠感恩父親。

汽車

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