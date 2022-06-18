看到相簿裡，五十年前父親參加我的大學畢業典禮，跟我在鑲著「敦品勵學」校訓的體育館前留影，我不禁又濕了眼眶，我因學非所好，成績不像中小學畢業時，那麼風光地頻頻上台領獎，但父親還是興致勃勃地專程北上參加。

話說年少熱血的父親，在那個兵荒馬亂年代，響應政府「十萬青年十萬軍」的號召報效空軍，好不容易抗戰結束，國共內戰又起，他只好帶著剛生完姊姊的母親，告別雙親，跟著軍隊輾轉來台。隨著我們四個小孩陸續出生，為增加收入，父親投入福利較多、卻得隨時出生入死的空勤。當年幾乎所有美國空軍汰換的機種，都移交給台灣使用，零件撥補不易，因此故障率頗高。

在那個中共動輒揚言血洗台灣、我們又誓言反攻大陸的年代，父親經常凌晨天色仍暗就得出門飛行，想到父親為了養家糊口，這麼含辛茹苦，我立刻翻身起來早讀，至今仍然習慣早起。

從小，我們都喜歡跟父親上街，因為他會帶我們吃四果冰或冰淇淋；大學四年，父親只要到台北出差，總會抽空到學校宿舍找我，帶我到對面國民黨中央黨部地下室餐廳叫兩個客飯，笑咪咪地看著我津津有味地吃個盤底朝天。我們住在高雄時，已經退休的父親有時應我之請，過來幫我看顧兒女，也常會帶他們去吃西餐，至今孩子仍津津樂道。

記得有個風雨交加的上學天，父親擔心從學校步行回家的我和姊姊，會在汪洋一片的水稻田中不慎墜落水溝，他特別提早下班，頂著風雨騎了二十分鐘的自行車，到學校接我們，我們一前一後坐上車後，狂風暴雨 中，父親根本寸步難騎，只好吃力地把我們推回家，我更加矢志努力向學，以便學成就業 ，讓父親可以告老還鄉，享受清福。

只是我工作兩年半就結婚，婚後忙著生兒育女、相夫教子，也不克全心盡孝，二○○○年他們開始定居美國時，兒女都在唸大學，我們也還在職場打拚，帶父親旅遊的次數區區可數。

一晃，父親已經過世二十一年，他的音容笑貌依然如昔，深植在我的腦海中，思之就泫然欲泣，永難忘懷，行文至此，多麼希望能再跟他餐敘，共享天倫，陪他看京劇、帶他去他最愛的野生動物園 ，只是天人永隔，無可奈何？