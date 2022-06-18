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疫情與鋼琴

許翠連 

夫婿傑音樂涵養好，年輕時玩各式各類的樂器，婚後常出差，雖不再彈多樣樂器，但只要有空在家定會彈鋼琴，且喜愛可即興彈奏的藍調與爵士樂

我剛好相反，從小沒音樂細胞，五音不全，唱歌會走調，更別提彈樂器。但開始與傑交往，我就去買了架鋼琴，拜師學藝，並鼓起勇氣接受老師的邀請，在幾百人參加的年度成果展上台，獨奏兩首曲子，婚後只當傑的粉絲，不再彈琴了。

然而疫情在家時間多，某晚我望著鋼琴，靈機一動，就坐在琴前，開始彈一些基本和弦，傑驚喜萬分，直嚷著說：「彈琴不再是獨樂樂，而是眾樂樂了。」

想想快二十年沒彈琴，此次再摸琴，卻持之以恆，幾乎每天彈琴。喜愛的詩歌不斷反覆彈，自彈自唱，自得其樂，將疫情的憂鬱彈出九霄雲外；把祥和、平安、喜樂唱人心裡，繚繞於手指滑動中的琴聲，伴我一天又一天走過疫情的日子。

傑喜歡眾樂樂，有空就幫我上藍調或爵士樂課，兩人輪彈，互相切磋，其樂融融，增進夫妻感情交流，讓愛的音符悠揚飄蕩家中。

有人說，「音樂可陶冶性情」、「學琴的小孩不會變壞」，所以許多父母讓自己的兒女，從小問津音樂的殿堂，學琴永遠不嫌晚；彈琴之後，我耐心逐增，一遍又一遍的彈，自然彈出耐心，對動作快的我，是由外至內的操練。

當與溫柔緩慢的傑溝通時，「耐心」會不斷提醒我不要打岔或搶答。最喜樂的是傑，天下丈夫都希望有個會聆聽、應答得體的妻子。

以前常認為自己記憶力不好，英文單字片語今天記，明天就忘；彈琴後記憶力漸佳，不是有祕訣，仍是彈琴的基本馬步「重複」之功，難怪有人說「重複是學習之母」，想精通琴藝或說一口流利的英語，就得下功夫。

老來彈琴好處多，腦袋越動越靈光，彈琴手腳並用是很棒的頭腦運動，專家也建議「學音樂可防老人失智」，越發鼓勵我彈得起勁，身體要保養，頭腦更需照顧，所以每天生活再忙碌，我也樂於至少撥空三十分鐘彈琴頭腦體操，另三十分鐘舉重鍛鍊筋骨。

人的應變與韌性，為疫情生活帶來無限正能量，有人因此成為園藝高手、賞鳥專家或天文大師；雖少出門但心靈視野更遼闊。

人與人之間，雖需保持「社交距離」，但愛超越遠近。居家時間多，有人圓了「爸爸回家吃晚餐」的夢，有人與兒女修復關係裂痕，感人的故事不勝枚舉。

疫情中，琴融入我的生活，成為心靈之交，為我打開了另一扇窗去欣賞這世界，並體會將「不好轉為好」，「不美化為美」的生活應變。疫情終會過去，但琴會繼續與我為伴。

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