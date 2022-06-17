意志力是靠不斷地磨練，才能夠堅持下去，就像我常常對我的病人說，一定要有堅強的意志力，選擇兩、三種自己喜歡的運動項目，鞭策自己天天一定要運動。上帝是公平的，每一個人每天都只有二十四小時，自己分配時間，哪怕只有三十分鐘，也總比不做好。

筱瑩是我的初中同學，因為我們都愛好運動，所以有的時候會在操場上一起打球或者是賽跑，我們並不是特別要好，但是我一直記得她，臉上總是帶著誠懇的笑容。初中畢業以後，她就轉到師範學校，所以大概十五歲以後，就沒再見過面。

二○一四年我回到台灣度假，當然少不了和中學同學見面，大家一起談論過去、現在的快樂時光。花蓮女中很小，所以幾乎每一張面孔看起來都是熟悉的，聊起天來也特別開心。有一天好友素惠打電話給我，說她人在新店，和遐齡一起喝下午茶，問我願不願意參加？我因為就住在新店，就加入了她們。

第二天，遐齡問我有沒有興趣到內湖去看筱瑩？才知道原來筱瑩在五十多歲就已經中風 ，我聽了之後馬上和她約時間一起去探望筱瑩。她口齒不是很清晰，右半邊行動不良，拄著枴杖，但可以聽得懂我們講的話。她說自己中風數年，但是一直在努力復健，雖然住在三樓，每天咬著牙上下樓幾次，或到復健中心，或到附近的公園走路。

當時我對她只是一分心疼，這麼年輕就半身不遂，慶幸自己身體無恙，可以到處跑動，無法想像一個才五十多歲的人就被困在自己的屋子裡。我雖然在復健中心做事，看到不少病人經過手術 或是中風，從醫院到復健中心來復健的，那些是病人，筱瑩畢竟是我的同學，我們以前一起在操場上那麼瀟灑地追著、玩著怎麼能不心痛呢？

筱瑩說她沒辦法寫字，講話也不太清楚，所以基本上沒有和同學們聯絡，但是她提到君嫻也去看過她。君嫻住在加州，偶爾會寫信給她，因此回到美國之後，我也會找機會寫信給筱瑩，鼓勵她繼續復健，告訴她我的病人逐漸轉好，不停的鼓勵她。

二○一六年我又回到台灣，迫不及待地要遐齡帶我去看筱瑩。我們到她家時，發現她進步許多，可以自己扶著欄杆上下樓，而且我們稍微可以聽得懂她的言語，真為她高興。她感謝我寫信給她，可是她沒辦法回覆，我說沒有關係，只要她進步，我就開心了。

二○一九年，花女的同學辦一個畢業五十年的聚會，很多人都鼓勵筱瑩參加，我雖然不能參加這個半世紀的聚會，但是在照片上看到筱瑩和許多人聊天、照相，非常為她高興。聚會之後，筱瑩有Line可以和同學們聯絡，她幾乎每個月都會寄兩、三張她畫的圖給我，這些畫裡漸漸有了主題，漸漸增多了色彩，我便和遐齡商量，想要替她開一個畫展 。當然，開個畫展不是那麼容易，所以遐齡提議或許可以幫她出一個畫冊，這是一個對所有生病的人多麼好的鼓勵呀！她對生命充滿鬥志，有堅強的意志力，鞭策自己運動、畫畫，我們都需要這樣的楷模。

二○二○年全世界暴發疫情，筱瑩仍然在家不停作畫，我每次看到她的畫，就鼓勵她繼續努力，雖然她仍然無法寫字，但可以用語音回覆我。一年下來，我逐漸可以聽得出她在說什麼，當我第一次聽懂她說的話，真是喜極而泣，這麼好的一個例子，一定要讓我周邊的病人知道，只要有堅強的意志力，不停地運動、復健，總有康復的一天。筱瑩，加油！