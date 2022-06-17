之前看到一則令我心動的訊息，說是由大機構提供免費禮物，只需付郵費，便可得到大銀行、著名快餐店和超級市場送出包括駕駛汽車 記錄鏡頭、無線耳機和檢查心臟的智能手表等禮物，相當吸引人。

我忘了便宜莫貪的古訓，以為是大機構宣傳推廣活動，毫不猶豫報上信用卡 及三個安全碼，訂了兩個汽車鏡頭、一支手表及一個無線耳機。禮物很快便收到，但禮物質量不佳，是山寨貨，汽車鏡頭裝在汽車玻璃上不能固定而搖擺，顯示日期根本是假的；那個號稱可以檢查心臟的智能手表，只有測心跳的功能和記錄走路步數；無線耳機怎樣調校都收不到。心想只付不到七元郵費，當自己當了冤大頭算了。

豈料，不久看到自己的信用卡有兩筆不明帳單，一單是一間禮物俱樂部年費五十多元，另一單是運動俱樂部二十多元的月費（每月還要繼續付費）。致電信用卡公司，回答是使用我的信用卡支付，可能我未細看訂禮物信件上各項附加的條件，通常這些文字都是小到看不見而被卡主忽略，要先參加這些俱樂部才能拿到禮物，號稱是大機構送出也不過是掩眼法，借用人家的噱頭而已。

後來請教熟悉金融市場的朋友，他們教我馬上取消原有的信用卡，另外申請新卡，並向信用卡公司說明交易過程，指該等機構有誤導和欺騙成分，請求信用卡公司取消這兩筆交易，將該兩間俱樂部列為拒絕來往戶。

幸好能較早發現被騙，及時出手，避免更大損失。便宜莫貪，沒有免費午餐。