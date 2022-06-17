二○二○年的三月間，新冠病毒侵襲到美國，一時間股市大跌，房地產也進入停滯觀望期，想不到幾個月後，因為政府降低利率紓困，房主又不願在此時賣屋「惹疫」，而公司行號居家上班，又引起人們對家庭溫暖生活的嚮往，一時間引起購屋潮。

在供需失調情況下，房地產暴漲，隨便一個房子上市，二、三十個買主加價出全額現金也搶不到，短短兩年間，在南加州 一個基本的三房兩浴單一住宅，價位被衝到八、九十萬元。

幸虧我房子三十年前買得早，但是房地產稅也要四千多美元，而對剛剛幸運搶到房的有巢氏，以加州約百分之一點二的地產稅率，一年就是一萬美元，再加上房屋的火險、地震險、庭院和泳池維護、水電瓦斯網路、有的還要交社區管理費，零零總總加起來，一年又是一萬美元開支，這還沒算上每個月的房貸支出。

地球暖化氣溫高升，南加 州又多年乾旱不雨，於是夏天山火，冬天土石流，又有著大地震的可能，保險 公司紛紛調漲房屋保險費，我這個保三十年的忠誠客戶，去年底收到新保單，從一年一千元漲到一千六百元，百分之六十的升幅，保險經紀說這是公司政策，也沒辦法，後來幫我轉到代理的另一家保險公司，我算是被逼著跳槽。

有巢氏另一個大的開銷就是裝修，南加州的房子絕大多數都是在二戰後建造的，所以五、六十年的屋齡稀鬆平常，舉凡換屋頂、地毯換木地板、室內外油漆、窗戶換成有隔音保溫的雙層玻璃、草地改成耐乾旱的植物、還有就是老舊的廚廁改造等等，每一項工程的單價都是萬元起跳，因為疫情和戰爭帶來的通膨，今天不做明天會更貴。

我住的這個老宅是六○年代建造，我一直有個隱憂，幾天前半夜起床如廁，萬籟俱寂，突然聽到一個嘶嘶聲，不好了，水管漏水，大黑夜實在不想出門去關總水閥，熬到天亮，好消息是家裡沒有變成水鄉澤國，壞消息是那漏水的地方就是在地基下面。原來老舊的房子，埋在地底下的水管早已鏽蝕，當然不可能開挖地基，所以唯一解決方式就是全家換管。

這個工程耗時好幾天，牆壁大概要打上幾十個洞，才能把新水管拉進拉出，工地如戰場，兩位家姊多年前都已經換過，當時就要近萬元。

我請了師傅來，挖開牆壁把入地的水管切斷，接了新管走地上搭橋繞路，暫時解決問題，師傅說先湊合著用，等下次地底下再漏，再來換管。

我去年才換整家的新屋頂，看著用了三十年的老舊地毯，還有這顆隨時待暴的水地雷，心中忐忑不知如何是好，聯想到我這個老軀「使用年代」比老屋更久遠，只希望在日落黃昏之際，零件螺絲一切都別出差錯啊！