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小丑魚燈

龔剴

內人學妹送來一座不走動的時鐘，以老美的看法，這就是廢品，只有丟進垃圾筒的下場，但因為我在朋友圈中，一向有廢物利用的名號，將它拿來看看，還有什麼利用價值。

也許是從小受到家父的身教及言教影響，習慣上都喜歡動手動腦，車房內工具台上一大堆，牆上有成排的掛扣，分門別類有秩序放置各種工具，方便我隨時可以拿到合適的工具。

將這個停止的時鐘拿在手上，先將時針拆除，剩下的外圈是相當好的硬塑膠圓環，使用無色透明的塑膠晶粒，將大小不同顏色各異的貝類及海星等硬殼，以熱蝕方式熔在一起，相當結實，外形如同老美在早餐桌上常吃的甜甜圈。時鐘拆除後，就成一個光溜溜的圓圈圈，外徑八吋，內徑五吋半，厚一吋。翻來覆去想半天，我決定利用數十年從事彩色玻璃訓練出的技術，做一隻小丑魚像放在內圈，一些電線及小燈泡，加上開關做成夜燈，剛好可以配合這些海洋生物的外框。

製作彩色玻璃，是我多年來退休生活的最大嗜好，在家車房一角落是我專屬工作區，完工的各式成品不計其數，室內窗戶上、牆壁上、檯燈、茶几、屏風等，室外的細石散步道上，處處都有自己的作品，做一隻小丑魚形象，算是小菜一碟。

由於我本身不會繪畫，所有圖樣可以在專屬商店買到，或者上網找，省掉很多工，例如這隻小丑魚，是來自多年前一部迪士尼影片「海底總動員」(Finding Nemo)，主角Nemo就是漂亮又有精神的小丑魚，紅白條紋相間躲在顏色相似的水草中。選這個主題放在家裡主要通道上當夜燈，應該是個好主意。

選用背影藍色有皺紋的玻璃，可以顯示海水的波浪動態，紅色及黃棕色的水草，隨波浪搖動，小丑魚只露半個身子在水草之間，找機會對附近游過的小魚蝦進食以求生存，畫面生動活潑，幾天工夫做好，放入空出的甜甜圈中果然好看。然後找到一段四吋直徑的白塑膠水管，沿著縱方向鋸成一半，在管子中央挖一個長槽，剛好可容納甜甜圈下半部分，使彩色玻璃主體，直立向後斜十度左右。

找到電線一段，小型開關及五瓦特小電燈泡等等零件，在彩色玻璃主體背後將燈座裝好，接好電源打開燈泡，感覺光線太分散，應該需要一個燈罩將燈光集中在小丑魚上，環顧四處，找到一個內人吃完的白塑膠藥瓶，切開瓶口剛好能夠套在燈泡外，使得五瓦的燈光不會四散。最後找到網上有一個漂亮的草寫英文字體「NEMO」，將字型下載打印後，黏在一小片黑色塑膠皮上，利用雕刻工具作一個黑色的NEMO字，在塑膠座中央鑽上二個小孔，鎖上螺絲後大功告成。

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