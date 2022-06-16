經一番長考後，兩老決定搬到南卡 州辛普遜威爾斯，靠近女兒家好就近彼此照顧。自從這個構想開始付諸行動後，妻每天就泡在網路上，搜尋辛普遜威爾斯房地產 訊息，同時也請房地產仲介，隨時可以出價買房。

現代科技進步，利用三度空間立體顯影技術，可以讓賣方經由電腦展示上市房子的結構設計；另一方面，房產仲介也可用視頻方式，帶領買方「參觀」房子裏外，不必親自到現場，就可以體驗房子的「實際」狀況。這樣的買賣方式，也正適合市場需求，避免新冠病毒感染風險，女兒就是在二○二○年新冠疫情初期，利用這種新科技，「未見真屋先付款」方式，買到一間價格非常合理的房。

因著女兒先例，妻也依樣畫葫蘆，人不在南卡州，卻藉著高科技，進場三次出價，結果都是敗陣而歸，其中一次出擊，賣方仲介已暗示，有九位買主搶著標價，想要成交至少需加價四、五萬以上。當時心裡很矛盾，很喜歡這房子，卻不甘心加太多，商量後決定適度加價，但不去「湊熱鬧」，當然結果已在意料之中。

按常理推斷，房子標價應該接近市場預期的合理價格，買方通常會稍微殺價而非加價，這樣邏輯思維顯然不適用二○二一年的房市，因為我們前後出價的三棟房子，成交價格都比標價高出許多；房子本身沒有那樣高的價值，買房的人卻硬將價格抬高，是供不應求？是通貨膨脹？是貸款利率將提升？抑或是人的心理作用？這點讓我不明白，為什麼房地產市場會如此炙手可熱？

期間我也觀察到一個現象，中等價位的房一上市就售罄，而且售價都遠超過標價；然而高價位的房就沒有這麼幸運，「加價搶購」的風氣緩減許多，上市至售出的平均日期，遠遠超過中等價位的房。

去年五月，再次造訪辛普遜威爾斯。一天，房屋仲介突然來電說，有一間房子即將上市，但尚未正式上市，各方面條件都符合我們需求，為捷足先登，他已經替我們約好時間，隔天一早去參觀房子。果然，大家都很滿意這間房，決定用迅雷不及掩耳的方式進行：在房子正式上市之前，以稍微低於標價的價格購買，現金交易，並且要求賣主在二十四小時內回覆，讓其他買主措手不及。這一招果然奏效，賣方當天就同意價格，房子一個月內就成交，七月初即搬入新家。

二○二一年的房屋買賣市場，是近十幾、二十年少見的熱門，搶購房到幾乎失去理智，房價 上漲像火箭沖天直飛雲端，有幸在這房價飛漲的洪流中，買到一幢自己喜歡的房，也算是人生一大樂事。