圖╱曾妙容

暮春時節，後院早已絢麗滿園，粉紅、橙橘的罌粟花叢叢簇簇、三棵芍藥各自招展、令箭荷花個個昂首、細小群集的繡球花也不落人後，玫瑰花更是一路嬈嬌 。這樣熙春麗日下，多彩燦爛後花園定是鳥兒們的世外桃源，樹梢、欄杆處處都是跳躍的音符，啁啾的啼唱清脆悅耳，感覺今年鳥兒特別多，有一對形影不離的伴侶，總愛在客廳後門旁的吊盆上徘徊，循線追查，原來盆裡泥土被挖出一個小於拳頭的坑洞，裡頭鋪著淺淺的纖維碎屑，上面臥著五顆小小淡藍綴著斑點的蛋。

盆裡種著吊蘭，葉片茂密黃中帶綠，足夠隱蔽，吊鉤穩固又牢靠，不易晃動；高度在我頭頂又懸空，野貓攀爬不上，這一對家雀父母，為五顆寶貝蛋建構的豪宅，安全又舒適。

時日一久，卻發現豪宅地點實在不妥，只要拉開紗門，坐在窩裡的鳥便倉惶奔飛；只要屋裡頭人影晃動，便可感知窗稜外親鳥們的惴惴不安。

四月下旬，第一隻鳥破殼而出，光溜溜的身子披著幾根零亂稀疏的羽毛，黑色的鳥喙大得嚇人，模樣有點可怕，簡直無法和可愛的成鳥連結。

次日上午和下午，第二隻和第三隻又破殼而出，三隻堆疊成一團，眼看著其中兩隻被壓在底下，動彈不得，「怎麼辦？另外兩隻會沒命的。」我憂心忡忡的討救兵，「這一對父母也太懶，隨便挖個坑，根本就是便宜行事，再觀察一陣子吧！」看著軟綿綿的軀體，外子也沒轍。

最頂頭的雛鳥羽毛漸漸豐盈，頸脖依然癱軟。每天清晨、晌午、夕暮照例探看，每回經過鳥巢總下意識回顧，儼然是雀鳥家族的一分子；那兩隻命運未卜的小雀鳥，連天光、星辰都沒能見到，我的擔憂像卡在心中的弦，沒人撥弄，兀自迴盪。

「怎麼樣？」外子趁著雀鳥爸媽外出覓食，抓起羽翼已成形的鳥兒查看，「巢裡什麼都沒。」怎麼可能？我親眼看見三隻鳥扭動堆疊，去哪兒啦？牠們的下落始終是個謎題。

僅剩的一隻，脖子終於硬挺了。我坐在屋子裡，瞧見雀鳥媽媽站在吊盆邊緣，張著嘴餵食雛鳥，那畫面瞬間叫我動容，我想起初為人母那一刻，想起我的爹娘操持家務的身影。

第十六個清晨，我還睡眼惺忪，外子比手畫腳興奮地描述，雛鳥在巢中展翅，隨即畫破微曦迎向藍天，守候在屋簷下的兩隻親鳥急急追上，瞬間便沒了蹤影。就像有些父母錯過孩子的第一次學步、第一句話、第一個生日，我的心裡竟有些悵然。

窩裡遺棄了兩顆蛋，離巢隔天，雀鳥媽媽曾返回探望，從此沒了蹤影。屋子前前後後一共被棄置四個鳥巢，你們到底去哪兒？不再眷戀曾經的家？

我也是一隻振翅遠颺的鳥，到了這年紀，才能體會父母當年守著老家殷殷期盼的心情。