以前在國內時，從未養過花草，對於爸爸滿陽台的鮮花綠植一概忽略。及至出國，最初住在公寓，除了床、餐桌餐椅、沙發，簡單的生活用品，家徒四壁。一日鄰居小言來串門，表揚家裡收拾得乾凈利索，一股清冽的味道，還說，「再養盆綠植就好了。」彼時，學業未成，孩子年幼，哪裡來閒情逸致養花種草？

兩年後買了第一個房子，擁有自家的前後花園，從第二年春季開始，便開啟養花種草生涯，我折騰前院，先生規畫後院。先生上班路上，每日必經一戶人家的院落，那年五月，那戶人家的院子裡開出一大片的紅色花海，漫過籬笆牆，垂掛在人行道上，先生回到家讚不絕口，決定種植。後來一打聽，此花為夾竹桃，易生長，花期長。

第三個年頭，一開春，先生買好多盆各色夾竹桃，統統種在後院西南角，當時只有一尺高，隔三岔五施肥，每天澆水，有事沒事跑到後院觀察它們是否長高、健康。記得當年沒有開花，但經過一個春季和夏季的陽光和雨水，到了秋季，長勢喜人，於是便開始幻想來年的春天，滿園花開，花團錦簇。

到了來年初春，夾竹桃已經長得及至腰間，軟軟的枝條在春風中隨意搖擺，一進五月，滿樹開花，紅色的、粉色的五瓣夾竹桃，盛開在綠色細長條的枝葉上，美不勝收。

一日鄰居來訪，先生展示他的夾竹桃園，鄰居說，明年開春前需要修剪，不然會長更高，不好收拾，因為它的枝條柔軟，不能承重，過多的花朵會把它壓折。先生不以為然，私下認為好不容易長大，怎能捨得修剪。一直到夾竹桃漫過籬笆牆，才稍作修剪。

以後的幾年，每年五月，夾竹桃如期開花，周末的午後，我喜歡坐在廚房的飄窗上，端一杯茶讀書，眼睛偶爾掠過後院，那一片紅粉相間的夾竹桃總是驚豔眼眸。

後來我們搬家。那個房子短期出租兩年，兩年後收回房子，再一看，夾竹桃已成一片林子，早已不再蝸居西南一角，而是幾乎占據了西南邊的一半院落。枝葉太高，無力支撐，軟塌塌地鋪倒在後院，花枝傾倒，花朵落泥，慘不忍睹，所謂的殘花敗柳也不過如此。

於是請工人來砍，足足花三百美元，才把夾竹桃全部連根拔起，而這三百美元並不包括把鋸下來的樹枝清走，如果清走，再加兩百。為了節約開支，決定自己清理殘枝斷葉，一趟趟地開車去垃圾場，耗時近一個月，總算清理乾淨，鋪上草坪，重現盎然綠意。

從此以後，再也未曾在院子種植夾竹桃，今年五月，無意間發現一座公寓的四周種滿夾竹桃，紅色、粉色、白色各展風姿，尤其粉色的夾竹桃色澤清雅，花瓣柔嫩，便想在後院一角再次種植夾竹桃，當然不會任其蔓延，制定計畫定期修剪，整容塑身。

那滿園綠色中，一大片粉色的花團點綴其間，猶如莫內花園中未曾走遠的粉色鬱金香，便是我們幻想著的未來夾竹桃園。