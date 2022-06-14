年初在好市多 看到一個淺黃綠條紋爪、大小和超市的甜爪十分相似，也許是新品種，也許是進口瓜，但無論如何，第一次見到，總要買來試試。

我拿了一個放進推車，瞅著瞅著，越發像極了前年我在香港 街市買的那個人參果，打開手機翻找照片，果然，除了顏色體積不同外，簡直像是雙生子。

在香港期間，新冠疫情 前夕，街市人來人往好不熱鬧，生鮮蔬果處處都是，四周鄰國將最優質的蔬果都送來，港人真是口福不淺。記得我第一次看到水果攤豎立著一個紙牌，上面寫著：「人參果」時，簡直不敢相信自己的眼睛。人參果在《西遊記》中是個仙果，三千年開一次花，三千年結一次果，又三千年果子才熟，等吃到它，幾乎要一萬年，神仙都可望不可即，哪有凡人的分呢？何况此樹仙界獨一無二，一棵樹上只結三十枚果子，鼻子嗅了嗅就可活到三百六十歲，吃了它呢？四萬七千歲，這不奇蹟！

且說萬壽山的五莊觀裡，住著一位神仙鎮元子，有一天他知道唐三藏要來，但自己無暇，要上清天去聽講，於是授命徒弟清風和明月這兩位仙童，去摘兩枚人參果，來款待貴客。唐三藏見到這有眼有鼻有身、類似娃娃的果子，拒絕吃它，倒是豬八戒知道這果子珍貴，且能延年益壽，便要孫悟空去弄來，與沙僧三人分食了。

類似娃娃的人參果，我曾見過，非常神奇，而此次我看到的人參果表皮淡黄，帶有紫色不規則的條紋，細細嫩嫩，體積和柳橙般相似，非常可愛，於是久聞其名下買回家。切開兩半，果肉多汁，散發清芳，似與哈密瓜、香瓜差不多，總算吃到珍品了。回到美國，與友人說：「這次我在香港吃到人參果了。」得意的，豬八戒吃人參果！似乎人參果總叫人聯想起西遊記。好在此果非彼果，否則即使吃了能活到千年萬載，相信也不會吃它。