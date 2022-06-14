年前我發現視力有些模糊，心想這是人老通病，配副眼鏡就可以，為了眼鏡度數準確起見，經家醫推介，我走進久負盛名的眼科醫院。

在候診室剛入座，工作人員就遞給我三張問卷， 內容包括：您是否對某些藥物、食物或物質過敏 ？您的家人是否有眼睛問題？你是否做過眼部手術 ？

進入診室，接待我的是年近六十的白人老太太艾米莉，高高的鼻梁上掛著一副金邊眼鏡，眼睛閃爍著智慧的光芒，她認真地為我做眼壓、視神經、視野、前房角等一系列檢查，這是我有生以來第一次接受這樣全面的檢查，檢查結果是輕度白內障，這是上了年紀人的通病，不足為怪。

但一聽說我的眼壓超過正常值，視神經受損，進入青光眼的朋友圈，要進行手術，這就像冰水澆到我的脊梁上，寒切肌骨。她好像看透我的心思，安慰說，雖不能治癒，但通過手術可以控制。她給了我兩個方案：一是晶狀體置換減壓手術，降低眼壓和消除白內障；二是雷射引流房水降眼壓，但不能消除白內障，仍要戴眼鏡。向來有打破砂鍋問到底習慣的我心有不甘，追問能否用藥物代替手術？她說我的眼睛已達手術指標，藥物解決不了問題。

無奈之下我選擇第二種，我認為晶狀體是爹媽給的，保持原裝為妙。出門前她還特別交代在等待手術排期的過程中，如果看到燈光周圍有一圈「虹暈」，要立馬來就診，不要做劇烈運動，少吃刺激性食物。多麼專業細緻的指引，不由得肅然起敬。

離開醫院後，我配一副象徵年齡的老花眼鏡。在等待排期期間，獲悉朋友黃生也患青光眼，現正用眼藥水治療。於是我決定「貨比三家」，放棄雷射手術，再找個醫生看看，並電告眼科醫院，對方連原因都沒問就給我辦妥了，還送上一句暖心話：「祝您好運」，浪費了人家的醫療資源卻不買帳，讓我平添了負罪感。

經人介紹，我走進位於唐人街的戴維威眼科診所，這也是我醫療保險 覆蓋範圍，於是請求家醫給予轉診，家庭醫生二話沒說就給轉，讓我再當一回上帝。

這間診所比眼科醫院規模小，五個小單間，醫生護士共六人，複雜手術還得依託眼科醫院，是間五臓不全的「麻雀」，這樣的診所能有多大能耐？我忐忑不安地進入候診室，按慣例填寫問卷。為我診病的是個年約四十的女醫生溫艾艾，她的眼睛溢滿自信和關愛，舉止輕快敏捷，我也就放下心來接受她的「擺布」。

診所檢查步驟大體與眼科醫院相同，結論依然是青光眼，眼壓依然大於正常值，但尚可用眼藥水保守治療，正中下懷，我高興得差點跳起來。看到我高興的樣子，溫醫生補充說，如果滴眼液不佳仍要手術治療。看來醫者父母心，至於手術早晚問題，不過是仁者見仁，智者見智罷了，能茍延殘喘已是我夢寐以求，更何況有雷射和置換替打保票，高興得我連聲向醫生道謝。

打自這天起，我恪守每天滴眼，按時複診，開始與青光眼和平共存，同時也告誡大家，青光眼可以無症狀，但卻在不知不覺中偷走你的光明，進入失明大軍的預備役，切記定期接受眼科檢查，防患未然。