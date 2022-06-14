年齡活得越大越體驗得出：「人算不如天算」這句話的真切。日子過得好端端，怎麼會突然冒出冠狀病毒，然後又相繼出現各種變種病毒，打亂整個世界的秩序，本來這種無法防範的天災就已使世人生活在痛苦中，偏偏又有好戰民族發起血腥俄烏戰爭的人禍，這種世局的變化，影響到世界上每個人的生存方式和社會型態。

我們這一代人經歷過困苦生活的磨難和飄洋過海移民的人，都知道來美移民創業不易，所以二十五年前，我進北加州最大的連鎖醫療機構，作為護理人員，因為當初就發覺有很好的福利制度，工作不久就加入公家員工福利的儲蓄 養老計畫，每月薪水還沒到手，就按當初擬定的部分，直接進入公家指定的投資 公司儲存在個人帳戶，如此這般，我挨到退休年齡，認為自己早就做好退休的規畫，應該有恃無恐，尤其我沒有計算頭腦，一直花服務費請銀行或投資顧問幫我理財，我大可高枕無憂，不去多操那份心。

疫情開始不久，作為會計師的妹妹就開始哀嚎，因為她自恃精算，投資的股票翻車，一開始就賠十六萬，我開始還粗心大意，認為自己的養老金都在由專家經管，應該不需要操心。可是這一年來，我每月收到的報表，開始讓我心驚膽戰：報表上的盈虧項目全是負成長，各家銀行丶公司都在虧損我的資金，每月成千上萬的虧損，使我覺得我必須要當機立斷，找理財顧問來商量大計。

我對他們說：「這些退休金 可是我的養老棺材本，照現在這樣的混亂世局下去，我必須要有所改變，否則我的退休金全賠光了都不夠，就像我身上現在有一個大大的傷口，一直在不停的流血，你們若不想辦法幫我止血的話，那麼我非被賠光不可」，幾經商量，決定將共同基金裡一半的股金賠本賣掉，將錢轉入個人儲蓄帳戶，剩下一半的款項轉存為期三年的年金。

這項決定以後，至少把自己的傷口止血，晚上可以睡個安心覺，就算沒有利息，可是我保住老本。腦袋清醒的時候想想看：我這把年紀實在不適合買長期保險，因為中間我如果有什麼身體上的病痛，或要用錢的時候，錢就是死的，看來我為了自己的這筆「死錢」，就必須好好健康的再活三丶五年，否則我可不要應了那句：「錢在銀行，人在天堂」，我可得為自己的老本好好活著呀！