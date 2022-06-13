那天好難得，我們十個同年從同一所女子高中畢業的同學，有機會在美國東岸一家餐廳聚餐，一群年過七十五的老太太們，在飯局裡所談的，應該就是所謂的婆婆媽媽經吧。

坐在我左手邊的瑤瑤，因為常年脖子左側的毛病，讓她失眠 的情況越來越嚴重，大家聽了之後，紛紛把自己對付失眠的法子全出籠，有人建議她每晚吃十二粒開心果，因為她先生吃了很管用；不少人建議她試著把身心放鬆，做瑜伽、打坐，學打太極拳等等。更有個同學，還當場示範她最近在網上學的鼻子呼吸法，幫助睡眠。在瑤瑤提到她吃止痛藥的問題時，大家更是七嘴八舌，說自己所用的止痛方法和自認為最有用的止痛藥。

疫情 期間，很自然會談到身邊是否有人染疫，有兩個同學馬上說她們已經中過鏢，其他人一聽，緊張地問是什麼時候？嚴重不嚴重？這兩個同學趕忙說，那是很久以前的事，而且不嚴重；其中一個還說，當她剛覺得有點不對勁的時候，趕緊快篩，一測之下果然是陽性，隨後馬上自我隔離，全家無事安全度過。

有個同學提到我兩個多禮拜前，才從國外旅行回來，大家一聽嚇了一跳，說我還敢出國玩，不要命了。更有一個同學說，她有個朋友和一群好友坐遊輪，十六個人中有十一個人染疫，我馬上和大家說明我和先生不得不去的原因，而且我們全團十五個人，回美登機前檢測 全數安然通過。我還說，我們都打了四劑疫苗，全程戴口罩，隨時留心自己身體和身邊周遭狀況，當然我不得不承認，我們這一團人真的好幸運。

後來的話題，很自然的轉為如何過得更充實，打高爾夫球或網球是很好的交友運動，有機會出去走路也不錯，瑜伽、打坐、太極拳是可以讓身心放鬆的好法子；但大家都一致認為，不管用什麼方法，能持之以恆最重要。

有個同學住進此地一家很受歡迎的老人社區，大家就聊了往後的打算，例如，要不要和子女同住？如何選擇適合自己的老人公寓或老人院？參加有「一條龍」設施的老人社區的優劣等等，最後大家一致認為，盡早做準備，不要增添兒女們負擔。

在和畢業快六十年的同屆同學午餐聚會後，我一直在想，我們能夠在異國相聚，是福氣也是難得緣分。想想看，我們雖然同一所高中，但我們進入不同的大學、出國進修、成家立業、養兒育女，直到現在退休賦閒在家，能在此疫情尚未過去的期間相聚，大家一起來唸個婆婆媽媽經，真是好幸福。