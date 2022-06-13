大千世界無奇不有，生活中有時會經歷一些難以解釋的事。我就有過一些心靈感應體驗，心中驀然沒緣由地浮現久未聯繫的人，接著很快就收到此人消息。如果說這些事情只是偶然巧合，那麼父親對我經歷的一次車禍 的心靈感應，就絕對無法用巧合解釋。

二○一○年暑假，我們打算一家人回國探親，機票是八月一日星期天。七月三十日星期五，我安排好工作，高高興興地下班開車回家，因為是周末，高速公路上堵車嚴重，我也不著急，想著即將和家人團聚，好好享受一個月的休假，心思早就飛出九霄雲外。

忽然從後視鏡中看到右後方一輛麵包車轉換車道，從後面衝上來，一瞬間我就被撞得一頭碰到車頂，身體被安全帶勒得生痛，不僅如此，強大的衝擊力還讓我的車撞到前面那輛車，前面的車撞到更前面一輛車，總共四車相撞。天吶！怎麼回事啊？我受了多重的傷？該怎麼辦？

肇事者是一名二十歲左右的白人小伙子，他走到窗前，請我把車停靠路邊，避免影響車流。我委屈得不得了，都被撞得神不守舍了，還不知道能不能開車？

警察 很快就來，隨著車子發出轟隆隆的響聲，我勉強把車停到路邊接受調查，可憐那輛剛開了兩年多的新車就這麼犧牲，不幸中的萬幸是，我的傷似乎不影響行動。警察叫拖車公司來拖車，把我送到附近一家快餐店，等先生來接。

我坐在飯店裡，給自己點了好大一份美食 壓驚，驚魂略定之際，不禁感嘆世事無常，人生的經歷新添一筆，又暗自慶幸劫後餘生，竟還能坐在這裡享受美食。

終於等到先生帶我回到家時，已經很晚，我收到父親剛發來的一封電郵，除了提醒我國內當時氣溫高、濕度大，需要準備單薄衣物外，還說：「如果某種原因不能回來，不要勉強，大道之理，順乎自然。」因為受了驚嚇，身心疲憊，只想早點兒休息，所以我沒有提車禍的事情，只簡單回覆即將按計畫回國。

第二天是星期六，我看了醫生，做了檢查，醫生說傷痛會持續一段時間，但可以坐飛機回國。有先生和兒子陪伴照顧，我們還是如願成行，見到久違的親人朋友。

一家人閒聊時，父親說：「看到你們一家人回來都很好，我就放心了。不知道為什麼，你們回來前，我忽然心裡非常煩躁不安，總擔心會出什麼事兒，所以就給妳發了那封電子郵件，希望你們如果遇到什麼事情，不要著急。」於是我就把出車禍的事兒一五一十地告訴父親，父親聽了點點頭說：「還好還好，總算是有驚無險。」

經過這件事，我相信冥冥之中，人與人間有著某種神祕聯繫，尤其在親人之間。所以從此以後，我做事做人更加小心翼翼，避免任何傷害或者麻煩，不僅是為自己的安全，更不想讓關愛我的親人擔心受怕。