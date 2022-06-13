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我也總愛看飛機

柯華

閱讀家園版刊文「站在陽台看飛機」引發共鳴，旅美後，我也有看飛機的習慣，但與作者略有不同，作者是通過看飛機觀風景、練眼目，而我卻帶著一種特別情懷，尋望哪架航班是從東北家鄉飛來美國，又有哪架班機飛往東北家鄉。

看飛機起始旅美之後，二○一六年陽春，我和妻子旅美到鑽石吧兒子小家，可巧，上空有一條飛機航道，每天掠過頭頂飛往西側的飛機，像家鄉的公交車一樣，一架跟著一架，間隔時間也就兩、三分鐘。初到美國，人地兩生，看護照料小孫子玩樂之餘，把看飛機當做一項賞析活動。

後來從兒子兒媳口中得知，從頭頂飛過的班機，是從各個國家及美國各區域飛來，降落洛杉磯國際機場，其中就有我們赴美乘坐的國際航班。這讓我們心緒愈加歡悅，曾一度刻意在傍晚時分，尋望那架特別航班。因為臨近洛杉磯機場，飛機飛得普遍較低，我看到各個國家不同機型、款式、顏色、大小的班機，真是悅目賞心。

因家鄉尚有八旬老父及岳母，我和妻子在兒子家住滿半年後返鄉，陪伴父母四個多月後如期回美，繼續照看年幼的小孫子，在宅院門前挺胸揚首觀賞飛機。

第三次回美不久，兒子和兒媳把小家搬遷到天普市，令人欣喜，上空也是一條飛機航線。飛機由洛杉磯機場起飛，飛往世界各國及美國各區，自然也有飛往東北家鄉的國際航班，我又像從前一樣，一聽到飛機馬達轟鳴聲，便停下仰首觀瞧，也祈盼再度乘上飛機，返回家鄉陪伴兩位老人。

不料，二○二○年新春伊始，新冠病毒疫情爆發，一些飛機乘客不幸中招。各國航空公司紛紛減班，機票價格大幅度提升，我和妻子只好取消當年返鄉計畫，等候來年春季蒞臨。誰知，新冠疫情再度擴大，出現變異病毒，染疫和為此喪命人數成倍上升，各國紛對國際航班實施「熔斷」，回鄉機票更少更高，且對回鄉入境人員實施隔離。對此，我變成小乞丐，每天可憐巴巴仰望長空，對著過往飛機喃喃自語：「飛往家鄉的飛機啥時能多起來，價格能降下來呀！」無可奈何之下，只好把返鄉行程再向後推延。

進入虎年，歐美區域新冠疫情呈現好轉態勢，但中國大陸疫情卻再度泛起，且染疫區域迅速擴大。形勢嚴峻面前，全民再次上陣嚴控嚴防，並對出入境航班進一步限制消減，對回鄉人員隔離時間再拉長：入境隔離十四天，到家鄉再隔離十四天，進入小家住所隨時接受社區監控、問話與檢測。一時間，弄得回鄉機票價格再攀升，貴得令人瞠目。

中美飛行航班再次減少之時，洛杉磯飛往國內各地及其他國家的班機，卻不斷增多，從我頭頂飛過的飛機，又出現以往一架跟著一架繁忙興旺景象。

機票價格貴，隔離時間長，監控環節多，讓盼望回鄉人員心緒愈加冷落，常常無奈向遠去的飛機叨念：新冠病毒快點離去吧！家鄉早些解除疫情隔離吧！這樣棲身海外的兒女才能及早返鄉，陪伴自己垂暮之年的雙親。

洛杉磯國際機場 疫情 檢測

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